Temporali e rischio idraulico, codice giallo in Toscana

(ANSA) - FIRENZE, 27 SET - Un sostenuto flusso di correnti umide occidentali è in arrivo sulla Toscana: così per domani 28 settembre, dalle 15 per tutta la giornata, la sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un nuovo codice giallo per forti temporali e rischio idraulico ed idrogeologico, valido sulla costa e sulle zone centro settentrionali. La nuova allerta si va a sommare a quella attualmente in corso per mareggiate (valida anche per tutta la giornata di domani) e forte vento (fino alle 23,59 di oggi). In particolare, si spiega dalla Regione, oggi proseguono le precipitazioni sparse, localmente a carattere di rovescio, più frequenti sulle zone interne centro settentrionali. Domani, invece, sono attese piogge sparse in mattinata e nel pomeriggio, più diffuse in serata, quando potranno assumere carattere temporalesco. Attese anche precipitazioni localmente abbondanti e di forte intensità. Per quanto riguarda il vento, oggi soffierà Libeccio con forti raffiche sull'Arcipelago settentrionale (in particolare su Capraia e Gorgona), sulla costa livornese e pisana e sui versanti sottovento all'Appennino. Il vento si attenuerà nella notte e nella mattina di domani, per poi rinforzare nel pomeriggio. Il mare oggi resterà agitato a nord dell'Elba, mosso o molto mosso altrove. Domani nella notte e in mattinata ci sarà una temporanea attenuazione del moto ondoso, che nel pomeriggio andrà di nuovo ad intensificarsi fino ad essere agitato a nord dell'Elba. (ANSA).