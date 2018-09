Temporali al Nord, rischio idrogeologico

(ANSA) - ROMA, 12 SET - Perturbazione in arrivo sulle regioni del nord-ovest del Paese, accompagnata da rovesci e temporali anche di forte intensità. Lo indica un'allerta meteo della Protezione civile. Dalla serata di oggi le precipitazioni colpiranno Piemonte e Lombardia. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. Valutata per domani allerta gialla per rischio idrogeologico sul Piemonte, su gran parte della Lombardia, sul Veneto, sulle zone costiere del Lazio, su alcuni settori della Basilicata e della Calabria e sulla Sicilia centro settentrionale e isola di Pantelleria. (ANSA).