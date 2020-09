Piogge, temporali e grandinate: la settimana inizia all’insegna del maltempo

Le belle giornate di sole saranno solo un ricordo, torna il maltempo sull’Italia. Ad iniziare dal Nord per l'arrivo di una perturbazione della Francia responsabile di piogge e temporali localmente anche forti. Nello specifico i fenomeni più intensi riguardano in particolare Liguria, Lombardia, Alpi e prealpi in genere. Piogge e temporali interesseranno anche Piemonte e Veneto Tra gli accumuli di pioggia più significativi: fino a 100m a Genova, 70mm nel vicentino, 50mm tra milanese e Brianza nonché sul comasco. Forte temporale a Venezia. Smottamenti segnalati a Masone sull'Appennino ligure. (Guarda il meteo)

Le previsioni

L'atmosfera non riesce proprio a ritrovare una duratura stabilità ed anche la prossima settimana, infatti, sembra caricarsi di parecchia dinamicità sul fronte meteo-climatico. Nelle prossime ore le condizioni di marcata instabilità continueranno ad interessare le regioni settentrionali con fenomeni anche temporaleschi e di forte intensità, con possibile grandine, soprattutto tra Nord Ovest ed Emilia. Le regioni di Nord Est si troveranno più ai margini della struttura depressionaria con fenomeni più probabili sulle alte pianure venete e sulle prealpi. In giornata il peggioramento si estenderà anche alla Toscana e, qua e là, anche sull'Appennino mentre entro notte tenderanno ad attenuarsi al Nord. Tempo più asciutto e soleggiato sul resto d'Italia eccetto per qualche fenomeno su Sicilia, bassa Calabria e sui rilievi in genere.

Maltempo in Sardegna

Come si legge sul sito de ilmeteo.it si aprirà infatti una parentesi assai agitata in quanto già da lunedì prossimo, 7 settembre, dovremo fare i conti con un primo ciclone temporalesco, anche se il peggio arriverà dopo. Temperature in nuovo e generale calo. Sul resto del Paese il quadro meteorologico non subirà particolari cambiamenti con tanto sole e clima estivo.Tra martedì 8 e mercoledì 9, il vortice di bassa pressione si allontanerà temporaneamente verso le Isole Baleari. Il tempo tornerà abbastanza tranquillo anche se non mancheranno un po' di nubi sparse. Solo da mercoledì sera torneremo a registrare qualche pioggia sulla Sardegna. Da giovedì 9 l'area ciclonica prenderà nuovamente vigore e tornerà a disturbare il tempo sull'Italia con il ritorno delle piogge e dei temporali dapprima sulla Sardegna, poi sull'estremo Nordovest e gran parte del Centro.

Weekend all’insegna del maltempo

Sarà il preludio ad un venerdì 11 all'insegna del tempo a tratti perturbato soprattutto sulle regioni centrali e meridionali dove si verificheranno rovesci e temporali diffusi, mentre al Nord avremo un tipo di tempo meno perturbato anche se sarà comunque necessario l'ombrello. Infine, se tutto verrà confermato, anche il weekend sarà all'insegna del tempo capriccioso a causa della permanenza in sede tirrenica del vortice di bassa pressione.