Maltempo in arrivo: temporali, grandine e forte vento. Ecco le zone ad alto rischio

L’ ondata di caldo africano che ha dispensato afa alle e temperature elevatissime su molti angoli d'Italia sembra arrivata all’epilogo. Anche se 12 città sono ancora sotto scacco dell'afa in alcune regioni scatta l'allerta maltempo. Già domenica i primi intensi temporali hanno colpito molte il Nord ed in modo meno importante altre aree del Centro-Sud. Questo ritorno ad una tipo di tempo più instabile lo dobbiamo alla presenza di una circolazione di bassa pressione in discesa dal nord Europa la quale riuscirà ancora a provocare una sorta di temporali e grandine no-stop. Ecco le zone a maggior rischio nelle prossime ore fino a sera. (Guarda il Meteo)

Temporali al Nord

Nel corso della mattinata di lunedì rovesci anche a sfondo temporalesco insisteranno sull'Emilia orientale e su molti tratti del Triveneto mentre sul resto del Nord avremo un temporaneo ritorno a condizioni meteo più tranquille. Nel corso della giornata però, il quadro meteorologico sarà destinato a rimanere fortemente instabile. Soprattutto nel pomeriggio alcuni forti temporali e locali grandinate, potranno nuovamente colpire gran parte delle regioni settentrionali in particolare la bassa Lombardia, la Liguria di centro-Levante, l'Emilia settentrionale e molti angoli del Triveneto. Sempre nel pomeriggio locali temporali potranno spingersi fino alle Marche, l'est della Toscana e l'Umbria.

Allerta arancione

Sulla base dei fenomeni in atto e previsti infatti, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso per la giornata di Lunedì 3 Agosto, un'allerta arancione su gran parte di Lombardia ed Emilia-Romagna. E’ stata inoltre valutata allerta gialla sui restanti settori emiliani e lombardi, su tutto il territorio di Liguria, Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Umbria, Marche e su parte di Trentino Alto Adige e Toscana.

Bel tempo Centro-Sud

Resiste il bel tempo invece al Centro-Sud dove continua a fare molto caldo con clima afoso e temperature minime che non sono scese sotto i 29°C a Reggio Calabria. Da segnalare però i temporali pomeridiano-serali della giornata di domenica che si sono sviluppati lungo l'Appennino centro-meridionale e che in alcuni casi sono sconfinati alla costa adriatica. Un temporale particolarmente intenso si è scaricato su Campobasso, facendo crollare la colonnina di mercurio da 32 a 20°C.

Temperature in picchiata

Questa parentesi di rinnova e forte instabilità atmosferica risulterà dunque un duro colpo all'ondata di caldo, con le temperature che crolleranno di diversi gradi, riportandosi su valori più consoni al periodo o anche leggermente al di sotto della media.

Le previsioni per martedì

Martedì 4 il vortice si sposterà verso Est, investendo le regioni adriatiche, provocando piogge e temporali dapprima tra Veneto e Friuli Venezia Giulia e poi, nel corso del pomeriggio anche tra Romagna, Marche e Abruzzo. Altrove il sole tornerà a splendere in maniera più decisa e in un contesto climatico davvero gradevole. Successivamente il peggioramento si estenderà al Centro Sud nella giornata di mercoledì 5 con rovesci temporaleschi su basso Lazio, coste abruzzesi, Campania, Basilicata e Puglia. Altrove tempo in deciso miglioramento con ampi spazi soleggiati.

Miglioramento da giovedì

Un generale miglioramento delle condizioni meteo si avrà soltanto dopo giovedì 6 quando l'alta pressione riuscirà a riprendersi a fatica. Ad ogni modo, riuscirà questa Estate a riconquistarsi uno spazio nei nostri ricordi? Sicuramente, ma per ora largo al fresco e al ritorno ad un contesto climatico sicuramente più salubre.

I danni del maltempo

L'allerta maltempo al nord ha provocato gravi danni in Piemonte. Scattata l'allerta arancione per le precipitazioni anche in Lombardia ed Emilia Romagna. Mentre sui campi si abbatte l'emergenza grandine e si contano già i danni soprattutto per l'agricoltura. "Da nord a sud del Paese si sono verificati violenti temporali con pesanti danni all’ agricoltura come in Campania nel Sannio, in Irpinia, a Taranto dove chicchi di grandine grossi come palline da ping pong sono caduti in alcune fasce di territorio senza lasciare scampo a uliveti, ortaggi in pieno campo, frutteti, vigneti e tabacco secondo il monitoraggio della Coldiretti". La grandine è proprio la più temuta in questa fase stagionale, spiega Coldiretti "per i danni irreversibili che provoca alle coltivazioni nei campi dove è in piena raccolta la frutta estiva e sta per iniziare la vendemmia con il rischio della perdita di un intero anno di lavoro".