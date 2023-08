Temporale nel Lecchese, detriti e fango su strada e ferrovia

(ANSA) - MILANO, 16 AGO - Un violento temporale si è abbattuto nel tardo pomeriggio di oggi sul lago di Como in provincia di Lecco. Si è registrato uno smottamento e alcuni sassi si sono staccati in zona Torchiedo, tra Dervio e Varrone. I detriti misti a fango hanno invaso un tratto della strada provinciale 72 e della linea ferroviaria tra Dervio e Dorio.

Per ripristinare la circolazione, interrotta per diverse ore fino alle 21, sono intervenuti i vigili del fuoco. Al momento non si registrano feriti. Il maltempo che ha investito l'Alto Lario ha causato anche il naufragio di un'imbarcazione con cinque persone a bordo nel lago di Como, ramo lecchese. I naufraghi, finiti in acqua, si sono salvati grazie ai giubbotti di salvataggio prontamente indossati e sono stati recuperati da altre imbarcazioni che navigavano in zona. I vigili del fuoco sono ora al lavoro per cercare di recuperare il relitto del motoscafo alla deriva. (ANSA). .