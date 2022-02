La tempesta Eunice piomba sull'Italia: le Regioni a rischio. Novità a metà settimana e tendenza del weekend

La coda di Eunice, la tempesta che nelle ultime ore ha spazzato diversi Paesi nordeuropei, è in azione sull'Italia, riportando condizioni di tempo spiccatamente instabile, con venti ad oltre 100 km/h, temporali e neve in montagna. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso una allerta meteo che prevede dalla notte venti da forti a burrasca Sardegna, Valle d'Aosta, Piemonte e Lombardia, in estensione alla provincia autonoma di Bolzano e Veneto, con raffiche di burrasca forte o tempesta sui settori alpini e sui settori costieri e rilievi della Sardegna. I venti da forti a burrasca interesseranno anche Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Sono attese anche forti mareggiate lungo le coste esposte.

Freddo e pioggia

Il fronte di aria fredda giunto nella giornata di lunedì continuerà la sua marcia verso la Grecia interessando infine anche il Sud Italia che nella giornata di martedì continuerà a risentire di una instabilità diffusa, anche spiccata in mattinata. Attesi ancora rovesci, temporali e grandinate con nevicate in Appennino fino a quote di bassa montagna o di alta collina con venti molto forti settentrionali e mari burrascosi. Nel contempo l'alta pressione delle Azzorre tornerà ad interessare le regioni centro settentrionali portando ad una maggiore stabilità.

Pausa anticiclonica

Dopo un inizio settimana dinamico, caratterizzato dal transito di un impulso freddo tra la giornata di lunedì e quella di martedì, l'anticiclone delle Azzorre tornerà ad impossessarsi del Mediterraneo centrale e dell'Italia stirato per così dire dal vicino Atlantico al nostro settore da una nuova intensa depressione che si svilupperà tra il Regno Unito e l'Islanda. Sarà un intermezzo anticiclonico dinamico e non molto duraturo in quanto i modelli danno ormai per scontato che da venerdì e soprattutto nel weekend, la pressione calerà rapidamente per l'arrivo di un nuovo fronte freddo dal nord Europa. Avremo dunque un periodo di stabilità caratterizzato da pochi e locali disturbi che adesso andremo a definire meglio.

Sole al Sud e sulle Isole

Le giornate di mercoledì, giovedì e venerdì saranno caratterizzate da prevalenti condizioni di stabilità con sole pieno tra mercoledì e giovedì e qualche disturbo per il transito di nuvolosità medio alta stratificata venerdì. Il contesto climatico sarà nel complesso normale con minime entro le medie del periodo e massime anche leggermente superiori sulla Campania. La ventilazione sarà mediamente tesa settentrionale con rinforzi su Puglia e Calabria.

Weekend di Carnevale

Diventa sempre più attendibile la tendenza che vedrebbe un impulso di aria fredda di matrice artica scivolare dal nord Europa verso l'Italia. Ad oggi possiamo parlare di buona attendibilità, intorno al 70%. La traiettoria dell'impulso prevedrebbe secondo i modelli matematici un ingresso franco delle correnti dalla porta della Bora con la formazione di un minimo tirrenico. Quando? A iniziare dal venerdì soprattutto dalla sera di venerdì al Nord e su parte del Centro, poi sabato su tutto il Centro, parte del Nord soprattutto Emilia Romagna e parte del Sud e infine domenica al Sud e sul medio Adriatico.