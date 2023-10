Tempesta equinoziale in arrivo, attesi venti forti e mareggiate. Torna la paura in Emilia Romagna. Le previsioni

La formazione di un grosso anticiclone sul comparto scandinavo sta costringendo le correnti perturbate a compiere una manovra di accerchiamento dell'area di blocco. Questo movimento a tenaglia porterà il flusso atlantico e quello artico a darsi la mano tra giovedì e venerdì in prossimità del Mare Baltico. A quel punto l'aria molto fredda che in arrivo dalla Russia settentrionale andrà a confluire con le correnti umide e calde richiamate dalla saccatura atlantica sul comparto europeo occidentale. Questo forte contrasto termico rinvigorirà una depressione sulla Francia che sarà in grado di portare forti condizioni di maltempo sull'Italia.

Sarà a tutti gli effetti una tempesta equinoziale, un ciclone extratropicale che potrebbe approfondirsi fino a 973hPa. Valori di geopotenziale molto bassi e con un gradiente barico elevato, gli ingredienti per forti venti e fenomeni molto intensi. Considerato che queste piogge troveranno una situazione pregressa di precipitazioni abbondanti già nelle giornata di oggi e di giovedì, c'è il concreto rischio che possano verificarsi delle criticità per allagamenti e alluvioni lampo. Dove? Le regioni più esposte saranno ancora una volta quelle settentrionali e in particolare il Nordovest più la Toscana. Dunque un avviso valido per Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Triveneto, parte dell'Emilia Romagna, soprattutto l'Emilia occidentale e la Toscana soprattutto settentrionale.

Assieme alla pioggia soffieranno anche forti venti di scirocco che sul resto della Penisola causeranno un ulteriore aumento delle temperature, iniziato per altro già giovedì. Valori semi estivi che si accompagneranno a condizioni prevalentemente soleggiate o al più velate. Sabato invece la perturbazione che avrà parzialmente lasciato il nord raggiungerà anche il resto del Centro e parte del Sud.

Sull'Appennino emiliano scatta l'allerta arancione per criticità idrogeologica, dalla mezzanotte: interessati i rilievi del Piacentino, del Parmigiano, del Modenese e del Reggiano. A disporla sono l'Arpae e la Protezione civile regionale che hanno anche disposto un'allerta gialla su tutto il resto dell'Emilia-Romagna per temporali, per vento forte sulle alture e per criticità costiera sui litorali. Le precipitazioni sono previste più intense e persistenti sugli Appennini occidentali, dove è più alta la probabilità di fenomeni temporaleschi forti e persistenti che possono generare diffusi ruscellamenti sui versanti, fenomeni franosi e innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d'acqua con possibili superamenti della soglia 1". Giovedì a Livorno rimarranno chiuse le scuole e i parchi pubblici a causa dell'allerta arancione per forti piogge diramata dalla Regione Toscana. Con ordinanza dell'amministrazione comunale è disposta la chiusura di scuole e servizi educativi, centri diurni, ludoteche, parchi e cimiteri durante l'allerta arancione (quindi dalla mezzanotte di oggi alle ore 14 di domani, giovedì 19 ottobre).