Bagnanti in fuga e spiaggia devastata: la tempesta si abbatte su Numana, costa adriatica flagellata

Dal caldo soffocante con temperature da record al brusco cambiamento con venti fino a 150 chilometri l'ora. La spiaggia di Numana, nella riviera del Conero, appare come un set cinematografico accartocciato su se stesso. I video con quel che resta del passaggio della tempesta e i racconti dei bagnanti in fuga nella furia del vento, raccontano di ore drammatiche. Il vento forte continua a flagellare le coste adriatiche. Da Grottammare a Porto d'Ascoli, si contano i danni. Dai lettini e ombrelloni volati via ai blackout elettrici, fino agli allagamenti e alla caduta di alberi.

Traffico a singhiozzo

Sradicato dal vento e gettato sulla strada, un albero ha interrotto la circolazione presso lo svincolo di Montesampolo del Tronto. Il lavoro dei Vigili del Fuoco ha permesso di ripristinarla, mentre in tarda serata riprendeva il transito di treni sulla tratta fra Civitanova e Fermo. Difficoltà anche per le navi, come la Seven Seas Of Splendor ancora in costruzione che spinta dalle raffiche di vento ha rotto gli ormeggi, l'incidente contro la banchina è stato evitato dall'azione del rimorchiatore.

Soccorsi all'opera per liberare la strada da un albero caduto nelle Marche (Ansa)

L'evoluzione del meteo

L'ondata temporalesca in conrso con il rischio di nubifragi e grandine e l'abbassamento della temperatura potrebbe gradualmente spostarsi dal Centro-Nord al Sud, specie sulla costa adriatica. Il grande caldo resisterà ancora fino ad oggi compreso con picchi di oltre 35 gradi. Poi la perturbazione riuscirà a invadere anche il Sud favorendo un'attenuazione del caldo che sarà più evidente a partire da giovedì Allerta gialla per temporali sulla Liguria con lieve calo delle temperature. La Protezione civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo per temporali con conseguente criticità per rischio idrogeologico localizzato di tipo Giallo valevole dalle 10 alle 18 di oggi sulle zone 1 (Piana campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana), 2 (Alto Volturno e Matese), 3 (Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini), 4 (Alta Irpinia e Sannio). Le elaborazioni effettuate dal Centro Funzionale evidenziano, infatti, "precipitazioni a carattere di rovescio o temporale, localmente di moderata intensità". Si segnalano anche possibili raffiche di vento nei temporali. I fenomeni temporaleschi saranno caratterizzati da incertezza previsionale e rapidità di evoluzione.