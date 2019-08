Temperature in aumento nel fine settimana

Roma, 16 ago. (askanews) - E' in arrivo una nuova ondata di caldo nel fine settimana. L'aeronautica militare prevede che domani, sabato 17 agosto, le minime siano in lieve aumento al nord-ovest, sulle aree alpine e prealpine centroccidentali e sulla Toscana, in diminuzione sulla Sardegna, stazionarie sulle restanti regioni, mentre le massime siano in rialzo al nord, su Sardegna centroccidentale, Marche, Abruzzo, Molise e Puglia garganica, in diminuzione sul resto della Sardegna, senza variazioni di rilievo altrove.Trend che va accentuandosi domenica, quando l'aeronautica militare prevede minime in lieve aumento sulle regioni centrorientali del nord, regioni centrali adriatiche, Sardegna e regioni meridionali, generalmente stazionarie altrove; le massime stazionarie su regioni tirreniche peninsulari, Sardegna orientale, Sicilia meridionale ed aree costiere ioniche, ed in aumento altrove.Lunedì si prevedono addensamenti compatti su Alpi e Prealpi, con rovesci o temporali, da sparsi a diffusi e bel tempo sul resto del paese.