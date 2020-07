Aria fresca addio: da mercoledì temperature torride con punte anche di 37 gradi. Ecco dove

Non rilassiamoci troppo: le temperature fresche che stanno interessando tutto il Nord Italia sono destinate a lasciare spazio all'afa. A partire da mercoledì infatti l'anticiclone afro azzorriano tornerà prepotente sull'Italia per portare caldo intenso e afa elevata in tutta la Pensola e le isole maggiori. Il fenomeno si esetenderà fino a venerdì con temperature record che potrebbero arrivare anche a 37 gradi in diverse zone, a partire dalle coste tirreniche. Ma subito dopo è atteso un "impulso instabile" che potrebbe portare giù le temperature per tutto il fine settimana almeno al Nord.

In particolare le punte di calore si registreranno nel Medio Adriatico, tra la Toscana e la Campania, e in Sardegna con punte di 33/34°C nelle Valli del Centro e le interne dell'Isola tirrenica a partire da mercoledì, mentre per i tre giorni successivi il rialzo termico interesserà gradualmente aree sempre più vaste, fino a raggiungere la quasi totalità della Penisola. La Sardegna e l'Alto Adriatico registreranno numeri sopra la media stagionale, come sostiene il sito 3BMeteo.

Per avere una previsione più chiara e attendibile di quanto accadrà nel fine settimana sarà bene attendere i prossimi giorni.