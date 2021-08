Telerilevamento incendi: “Smantellato perché inadeguato”. L’assessore: “Stiamo esaminando delle proposte”

Riguardo alla vicenda del telerilevamento degli incendi in Sardegna interviene su La Nuova Sardegna l’assessore all’Ambiente Lampis.

La vicenda

Secondo quanto si legge sul quotidiano sardo, nel 1990 fu firmata una convenzione a seguito di “una sperimentazione ben riuscita qualche anno prima in Ogliastra”. Per qualche tempo vennero “installate telecamere in diversi punti indicati dalla Regione, la certificazione degli stati d’avanzamento e i collaudi delle opere che vanno a buon fine”. Fino al 2005 a vigilare sui rapporti con la Teletron Euroricerche, la società fornitrice dell’impianto di telerilevamento per prevenire gli incendi boschivi, sarebbe stato “l’assessorato regionale all’Ambiente”, successivamente il Corpo Forestale”.

Il punto di vista dell'assessore Lampis

L’attuale assessore all’Ambiente Gianni Lampis precisa sul giornale che “in quel periodo iniziarono ad emergere i primi problemi legati ai collaudi. Venne fuori infatti che gli impianti non corrispondevano a quanto previsto nella convenzione e il loro funzionamento risultò insoddisfacente”.

Così proprio nel 2005 “la convenzione non venne rinnovata. E il collaudo con esito positivo certificato dalla Commissione indicata dall’assessorato all’Ambiente venne rigettato dal Corpo forestale, che azzerò quella commissione e ne nominò un’altra”.

Il successivo collaudo portò ad un “esito negativo e si decise di dismettere l’impianto”. In quanto – si legge testualmente – risultava “inaffidabile e dispendioso”.

La vicenda finisce in tribunale

Inevitabile a quel punto che la vicenda finisse davanti ai giudici: richiesta reciproca di risarcimenti danni tra la Regione e l’associazione di imprese di cui faceva parte la Teletron. Pochi mesi fa l’accordo che avrebbe visto la Regione vincitrice. In pratica la società interessata avrebbe “accettato di pagare circa 2,5 milioni di euro e di smantellare gli impianti a sue spese”.

Sarebbe invece, per ora, soccombente la regione in un altro procedimento ancora in corso: i giudici l’avrebbero condannata infatti a “versare le somme dovute per il lavoro svolto ai componenti della commissione incaricata del collaudo”. La Regione avrebbe tuttavia “presentato ricorso in appello”.

Le due interrogazioni in Consiglio regionale

L’assessore Lampis ricorda su La Nuova che “nel frattempo la vicenda delle telecamere spente è approdata per due volte in consiglio regionale nel 2017. L’assessora che mi ha preceduto, Donatella Spano, rispose a due interrogazioni dei Riformatori spiegando che in fase di utilizzo le verifiche di funzionalità diedero risultati negativi”.

“Nell’anno 2000 su Lanusei – è sempre la Spano a spiegarlo - furono avvistati 2 eventi su 10 sulla superficie lorda e 2 su 6 sulla superficie netta. Inoltre è stato registrato un significativo ritardo nella segnalazione degli unici due eventi individuati rispetto al momento dell'insorgenza segnalata dalle postazioni di vedetta”.

"Stiamo esaminando alcune proposte"

“Insomma – conclude Lampis su La Nuova Sardegna - l’impianto è stato smantellato perché non considerato idoneo”. Precisa subito dopo che la regione crede comunque nell’utilizzo delle tecnologie per prevenire gli incendi. Per questo “stiamo esaminando alcune proposte e cercando la soluzione migliore per il nostro territorio”, conclude l’assessore.