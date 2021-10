Teatro: Pordenone ospita anteprima nazionale Paolini

(ANSA) - PORDENONE, 29 OTT - Il Teatro Verdi di Pordenone ospita sabato 30 e domenica 31 ottobre l'anteprima nazionale del nuovo spettacolo di Marco Paolini. Si tratta di "Sani!", costruito sulla scia di "Teatro fra parentesi", lavoro nato nel 2020 a inizio pandemia. Ora lo spettacolo vive di un nuovo respiro, con un intreccio completamente nuovo di testi, racconti e canzoni. Con Saba Anglana e Lorenzo Monguzzi - autori ed esecutori in scena delle canzoni e delle musiche originali - Paolini lo ha riplasmato facendone un concerto di storie tra loro in apparenza lontane che gradualmente si collegano e si parlano. "Potrei definire Sani! come continuazione degli album dedicati all'infanzia e all'adolescenza su cui ho fatto la mia pratica del narrare - spiega Paolini -. È un viaggio che parte dalla memoria e arriva fino al presente, dove il personale si intreccia con la storia di tutti". Dall'epico-comico incontro-scontro di Paolini con Carmelo Bene nel 1983 all'incontro-scontro tra Reagan e Gorbačëv al vertice di Reykjavík a HöfÐi, in Islanda nel 1986; dalla ricostruzione dopo il terremoto del '76 in Friuli alla ripartenza dopo la pandemia. Lo spettacolo si fonda anche sull'ascoltare e non solo sul trasmettere. Sani!, titolo dello spettacolo, è un'espressione usata per dare il saluto ai piedi delle Alpi, nella valle del Piave. È un augurio, una benedizione, un viatico. "Il punto esclamativo esprime la fiducia nella risposta al saluto da parte degli spettatori: guadagnarsi quella fiducia, trasmetterla - conclude Paolini - è la sfida di questo nuovo nostro incontro a teatro". (ANSA).