Tatiana Bucci: a lungo nessuno pronto ad ascoltarci su Shoah

Auschwitz, 18 apr. (askanews) - Oltre 10mila ragazzi ad Auschwitz hanno partecipato alla "Marcia dei vivi", una manifestazione che si svolge da 35 anni in ricordo delle vittime del campo di concentramento nazista in Polonia. Quest'anno presente anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, con 3 scuole italiane e alcuni sopravvissuti. Fra loro Tatiana Bucci con la sorella Andra. 13 loro familiari vennero deportati, si salvarono solo in 4. Le due sorelle scambiate per gemelle vennero tenute in vita per essere sottoposte agli esperimenti di Mengele. Tatiana è tornata ad Auschwitz-Birkenau per la prima volta solo negli anni Novanta."Tutti noi abbiamo cominciato a parlare in quel momento (ndr gli anni Novanta) prima non si parlava di quello che era stata la shoah, nessuno era pronto ad ascoltarci e forse neanche noi eravamo pronti a parlarne", ha detto. Da allora ha continuato la sua opera di testimonianza tornando in questi luoghi oltre 40 volte.