Tasso di positività sale al 2,7%, 6.171 nuovi cadi di Covid-19

Milano, 29 lug. (askanews) - Sono 6171 i nuovi casi di Covid-19 in Italia oggi, con 19 vittime nelle 24 ore. Dato che arriva a fronte di 224.790 di tamponi, secondo i dati del ministero della Salute, che stabilizzano il tasso di positività al 2.7%. Dato in crescita rispetto a ieri, quando era al 2,3%.Aumentano i ricoveri in terapia intensiva: sono 11 in più rispetto a ieri, per un totale di 194 in Italia. Aumentano anche i ricoveri in area medica: oggi i posti occupati nei reparti ordinari sono 1.730, 45 in più rispetto a ieri.