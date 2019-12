Tassista che ha aggredito un cliente a Fiumicino: sì alla revoca della licenza

Al via l'iter per la revoca della licenza al tassista che ha aggredito un cliente all'aeroporto Fiumicino. Lo Comunica il Campidoglio precisando che la sospensione della licenza "è già in atto". "Quanto accaduto è intollerabile. Gli uffici di Roma Capitale hanno agito tempestivamente: chi si macchia di questi crimini viene punito. Anche in questo caso non faremo sconti a nessuno", dichiara la Sindaca di Roma Virginia Raggi.

Sospensione cautelare in atto

La scorsa settimana, in seguito alla brutale aggressione avvenuta allo scalo aeroportuale, il dipartimento Mobilità e trasporti di Roma Capitale aveva avviato le pratiche per la revoca della licenza al tassista autore dell'aggressione. L'Ufficio contenzioso taxi, dopo aver ricevuto la trasmissione degli atti da parte della Polizia di Frontiera area Fiumicino, come da iter normativo ha provveduto alla sospensione cautelare, pari a 30 giorni, propedeutica alla revoca definitiva della licenza.

"Chi sbaglia paga"

Come Roma Capitale abbiamo avviato il percorso amministrativo funzionale al ritiro della licenza. Nell'area di Fiumicino, in questi ultimi mesi, abbiamo implementato i controlli della Polizia Locale e continueremo ad aumentare i presidi nell'area a contrasto dell'abusivismo o di pratiche scorrette e illegali. Chi sbaglia paga", spiega l'assessore alla Città in Movimento Pietro Calabrese.