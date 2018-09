Tartufo, cioccolato, strigliozzi e totani attendono i golosi nei borghi d’Italia

Dal Lazio alla Campania, sapori di terra e delizie di mare si fonderanno nell’ultimo fine settimana di settembre dedicato agli appuntamenti fuori porta. Nella splendida cornice della Rocca Abbaziale di Subiaco, due eccellenze gastronomiche saranno protagoniste il 29 e il 30 settembre: “Tartufo e cioccolato nella dimora di Lucrezia Borgia” è l’evento - organizzato dall’Associazione culturale Subiaco Cultura e Natura - che per la prima volta animerà la città dei monasteri in provincia di Roma. All’interno della Rocca grande protagonista sarà il tartufo bianco, che sotto la guida di chef professionisti nobiliterà il gusto di antipasti, primi e secondi piatti: sabato a pranzoe cena e domenica a pranzo, e solo su prenotazione, gli ospiti potranno gustare queste delizie in un contesto unico, accompagnate con vini del territorio e con la musica di un violino a fare da sottofondo, serviti da personale qualificato.

Tartufo e cioccolato

In contemporanea, nei Giardini della Rocca verrà allestito lo stand del cioccolato, all’interno del quale gli ambasciatori Caffarel - sponsor dell’evento - organizzeranno degli show cooking per grandi e piccini; verranno spiegate l’origine del cioccolato, le caratteristiche e la trasformazione da parte di artigiani professionisti, mentre i bambini potranno realizzare dei piccoli lavori a tema. Sempre nei Giardini abili chef prepareranno menù a base di tartufo nero, abbinato alle migliori materie prime della zona: qui le postazioni a sedere saranno libere e ci sarà spazio per un’area dedicata allo street food; all’interno degli stand, grande spazio sarà inoltre dato ai migliori produttori del territorio, dalla gastronomia all’artigianato. A disposizione dei visitatori ci sarà un comodo bus navetta e nei due giorni dell’evento sarà possibile partecipare alle visite guidate alla Rocca Abbaziale.

Gli strigliozzi a Castel di Tora

Spostandosi in provincia di Rieti, domenica 30 settembre a Castel di Tora cento chili di farina saranno lavorati dalle sapienti mani delle massaie del posto per realizzare oltre duecento chili di pasta: numeri importanti per un borgo di meno di trecento abitanti! Ma in questo luogo dal fascino magico amano fare le cose in grande, quando c’è da mettere in vetrina il proprio piatto tipico: gli strigliozzi sono un originale tipo di pasta lunga realizzata con farina di grano duro e condita con abbondante sugo al pomodoro, che dalle 12.30 in poi sarà servita in un’ampia area al coperto insieme ad altre specialità locali. Prima e dopo un buon piatto di strigliozzi varrà la pena andare alla scoperta di Castel di Tora, che fa parte del prestigioso club dei borghi più belli d’Italia e offre ai turisti angoli caratteristici e scorci mozzafiato. Fino al 1864 il paese si chiamava Castelvecchio, poi si decise di legare il suo nome a Tora, antico insediamento sabino nel quale avvenne – nel 250 d.C. – il martirio di Santa Anatolia: a lei è dedicato un santuario, che si erge su una collina attigua al paese. Oggi Castel di Tora fa parte dei Comuni che sorgono lungo la Strada del Tartufo e della Castagna che si snoda lungo la Valle del Turano, uno dei tratti più incontaminati del Lazio che in questo periodo inizia a colorarsi delle caratteristiche tinte autunnali.

A Positano c'è la festa del pesce

Riscendendo la Penisola fino alla Costiera Amalfitana, a Positano è tutto pronto per la festa del pesce, che il 29 settembre animerà la spiaggia di Fornillo. Il ricco menù prevede tubetti e totani, totani e patate, frittura di paranza, insalata di polpo e zuppa di cozze, ma già dal giorno precedente i visitatori potranno partecipare a uno stage di pulitura del pesce, affiancando gli organizzatori mentre preparano le prelibate materie prime del posto. Molto ricco è il programma sul fronte dell’intrattenimento: sul palco di avvicenderanno gruppi di musica popolare e la festa saluterà i suoi ospiti con lo splendido spettacolo della Torre che rivive di luce, rinnovando l'appuntamento per il prossimo anno.