Pericolosità dell’orsa Jj4 non è provata, il Tar di Trento sospende l’ordinanza di abbattimento

Jj4 ancora una volta è salva. E’ stata accolta dal Tar di Trento la domanda cautelare proposta da diverse associazioni animaliste per la sospensione dell’ordinanza di abbattimento dell’orsa ritenuta responsabile dell’uccisione del runner Andrea Papi avvenuta lo scorso 5 aprile nei boschi di Caldes.. Tuttavia lo stop sarà efficace fino al 27 giugno, termine ultimo per le parti per proporre motivi aggiuntivi, mentre l’udienza di merito è stata fissata per il 14 dicembre. L’animale è stato catturato nella notte tra il 18 e il 19 aprile e attualmente si trova in uno dei recinti per orsi del centro di Casteller.

Il Tar: "La sua pericolosità non è stata pienamente accertata"

Per il Tar di Trento la sua pericolosità non è stata pienamente accertata. "La misura dell'abbattimento consegue all'affermazione della pericolosità dell'animale, ma tale affermazione non trova spiegazione nell'impugnato decreto, né nei due pareri dell'Ispra" visto che "nel caso in esame non sono stati eseguiti seri accertamenti al riguardo", precisano i giudici amministrativi. "Sebbene vi sia motivo di ritenere che l'aggressione del giovane Andrea Papi sia dipesa dalla presenza di cuccioli al seguito dell'orsa - aggiungono - tuttavia non v'è traccia degli accertamenti posti in essere dalla Provincia al riguardo, perché non è stata prodotta in giudizio la documentazione richiesta (...) tanto più necessaria se si considera che anche il consulente di parte nella propria relazione, a seguito dell'esame autoptico effettuato sul cadavere del giovane, ha evidenziato la necessità di ulteriori verifiche".



Sospesa anche ordinanza per orso Mj5



Il Tar di Trento ha sospeso anche l’ordinanza di abbattimento per l’orso Mj5. "La vita degli orsi JJ4 e Mj5 per ora è salva – scrive la Lav su Fb - Le possibilità di trasferirli sono concrete e reali e depositeremo il progetto per portare in salvo gli animali in un rifugio sicuro che sosterremo a nostre spese’’.

Legambiente: "Una buona notizia"

“La decisione presa oggi dal Tar di Trento di sospendere l’abbattimento degli orsi Jj4 e di Mj5 rappresenta una prima buona notizia. Il nostro auspicio - dichiara Antonio Nicoletti, responsabile nazionale aree protette e biodiversità di Legambiente - è che quanto accaduto in Trentino nei mesi scorsi apra una riflessione importante, accompagnata da interventi concreti non più rimandabili, sul futuro e sul miglioramento della gestione dell’orso bruno sulle Alpi e la coesistenza con l’uomo partendo dal fatto che in natura il rischio zero non esiste. Quello che serve mettere in campo è un nuovo approccio e metodo unito al rafforzamento del Pacobace. Serve da un lato un nuovo patto tra le istituzioni, gli enti che si occupano di conservazione, in primis le aree protette, e le comunità locali. Dall’altro lato la gestione dell’orso bruno sulle Alpi, insieme a quella degli altri animali selvatici, deve essere affrontata come una questione nazionale di ampio respiro attraverso un piano strategico che abbia un approccio scientifico e persegua l’obiettivo della coesistenza".

Il commento della Lav

"La vita degli orsi per ora è salva", commenta la Lav, che ha presentato ricorso contro le ordinanze di abbattimento assieme ad altre associazioni come Enpa e Oipa. Le possibilità di trasferire gli animali diventano più concrete, e la Lav depositerà l'approfondimento richiesto per portare in salvo gli animali in un rifugio sicuro, sostenendone interamente le spese.