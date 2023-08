Tanti col naso all'insù per prove Frecce Tricolori al Poetto

(ANSA) - CAGLIARI, 19 AGO - Il primo assaggio dell'esibizione delle Frecce Tricolori prevista per domani pomeriggio al Poetto di Cagliari è stato un successo. Nonostante le limitazioni per il transito e al parcheggio delle auto, ma anche i divieti legati alla balneazione e alla navigazione nell'area dell'esibizione, tantissimi cagliaritani hanno scelto di rimanere al Poetto, all'altezza del lido dell'Aeronautica Militare per osservare le prove della pattuglia acrobatica italiana.

Come previsto dal programma, intorno alle 17.15 è iniziato il sorvolo da parte di alcuni velivoli e poi di un elicottero dell'Aeronautica che si è cimentato in alcune evoluzioni, 'salutando' il pubblico. Le prove dello spettacolo vero e proprio sono iniziate poco dopo con i passaggi delle Frecce Tricolori. La pattuglia acrobatica, utilizzando fumogeni monocolore, ha provato le evoluzioni che si potranno ammirare domani pomeriggio, ma l'anticipazione ha emozionato tutti gli spettatori grazie anche ad alcuni passaggi particolarmente spettacolari. Domani l'esibizione della pattuglia acrobatica è prevista alle 18.05. L'area è blindata con limitazioni al transito e alla sosta dei veicoli e parte del litorale è interdetta alla balneazione e alla navigazione. (ANSA). .