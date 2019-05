Tangenti, si punta a giudizio immediato

(ANSA) - MILANO, 19 MAG - La Procura di Milano ha intenzione di chiedere il giudizio immediato per i primi capitoli dell'indagine sul sistema di corruzione e di spartizione di appalti e nomine in Lombardia al centro delle 43 misure cautelari, di cui 12 in carcere, notificate lo scorso 7 maggio. Prima del deposito dell'istanza al gip Raffaella Mascarino c'è però un passaggio fondamentale: l'esito dei ricorsi al Tribunale del Riesame da parte di una serie di destinatari dell'ordinanza. La prima discussione sulla richiesta di revoca della misura dell'obbligo di presentazione ai carabinieri da parte di un imprenditore è stata fissata per dopodomani, martedì 21 maggio, mentre altre, come quella del vice coordinatore regionale di Forza Italia e candidato alle europee, Pietro Tatarella, sono state fissate per giovedì e venerdì prossimi.