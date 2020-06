Tamara Lunger parte per 'Tour Italia'

(ANSA) - BOLZANO, 30 GIU - "Un giro d'Italia scalando la montagna più alta di tutte le 20 regioni italiane. Circa due mesi e mezzo di alpinismo, trekking, arrampicata, parapendio, ciclismo in puro stile di vita da camper alla scoperta del bello e del buono di questo fantastico paese". Lo annuncia su Facebook l'alpinista Tamara Lunger. "Anche se le previsioni del tempo non sono così "rassicuranti", sono davvero entusiasta di partire per questa nuova super avventura", aggiunge l'altoatesina.