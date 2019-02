Tajani accenderà Fiaccola benedettina

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 21 FEB - Sarà il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, ad accende la fiaccola benedettina "Pro Pace et Europa Una", il 23 febbraio, dalla Basilica di San Benedetto a Norcia. Lo farà all'interno di ciò che resta della "casa" del patrono d'Europa, in questa occasione nuovamente visitabile a chiunque lo voglia. Ad accendere la fiaccola assieme al Presidente del Parlamento europeo sarà il sindaco di Norcia, Nicola Alemanno, quello di Subiaco Francesco Pelliccia e l'arcivescovo di Spoleto-Norcia, Renato Boccardo. Sarà presente anche la comunità monastica benedettina di Norcia e l'abate di Montecassino, Donato Ogliari. Primi tedofori saranno i ragazzi del Corpo di solidarietà europea che in questi giorni sono nuovamente presenti in città. Faranno da cornice alle rappresentanze in costume d'epoca dei cortei storici delle città di Norcia, Subiaco e Cassino.