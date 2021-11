Tagliavanti: 'Una delle città che ha reagito meglio al Covid, vedo positivo per futuro'

Roma, 4 nov. (Adnkronos/Labitalia) - "Il Covid è stato uno stress incredibile e Roma è stata una delle città che ha reagito meglio rispetto a Parigi, New York e altre. E nel post- Covid questa capacità di resistenza la stiamo vedendo nelle imprese, nel turismo, nell'economia. Vedo quindi il futuro con qualche elemento positivo". Lo ha detto Lorenzo Tagliavanti, presidente della Camera di Commercio di Roma, intervenendo a a 'La bellezza assopita di Roma. Progettualità e managerialità per la città che si risveglia', organizzato da Manageritalia Lazio, Abruzzo, Molise, Sardegna e Umbria nell’ambito dei lavori della propria assemblea, tenutasi a Roma al Tempio di Adriano. "Le imprese romane nel periodo più duro della pandemia del Covid, a differenza di quelle del Nord che chiedevano le riaperture, chiedevano -ha concluso- la sconfitta del virus e misure per raggiungere questo obiettivo".