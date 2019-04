Tagliate gomme auto troupe Rai a Vicenza

(ANSA)-VICENZA, 14 APR- Tagliate le ruote dell'auto di una troupe della Rai del Veneto durante un servizio a Rosà. Il giornalista Matteo Mohorovicich e un operatore stavano documentando l' inquinamento da idrocarburi e cromo esavalente in un ruscello. Quando sono ritornati all'auto hanno trovato l'auto con le quattro gomme tagliate. Il fatto è stato denunciato.Cdr della Tgr Veneto,Usigrai,Sindacato Giornalisti Veneto rilevano che "gli atti di vandalismo e le intimidazioni non fermeranno il diritto di cronaca".Solidarietà da Fnsi e Luca Zaia, presidente Veneto,per il quale è "un atto intimidatorio vile e ignobile da condannare senza se e senza ma. Mi auguro che sia fatta luce al più presto sulla matrice e sui responsabili di questo atto inqualificabile e che la giustizia faccia celermente il proprio corso".Per la Rai l'aggressione è "un atto intimidatorio gravissimo, inaccettabile e intollerabile". Francesca Businarolo (M5S), presidente Commissione Giustizia della Camera: "Forte preoccupazione per il gravissimo fatto accaduto".