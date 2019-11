Tafferugli con ultras Dinamo a San Siro: feriti tifosi atalantini

Milano, 26 nov. (askanews) - Sei o sette tifosi dell'Atalanta sono rimasti contusi nel corso di tafferugli scoppiati con gruppi di ultras della Dinamo Zagabria nei pressi dello stadio Meazza di Milano, dove questa sera le due squadre si sfideranno in un match di Champions League, ritenuto "a rischio" sotto il profilo dell'ordine pubblico. Secondo quanto riferito dalla polizia, gli scontri sarebbero avvenuti in particolare vicino all'ingresso 4 e in via Don Gnocchi.Le forze dell'ordine sono presenti in gran numero attorno allo stadio per la presenza di diversi gruppi di frange estreme del tifo della compagine croata.Nel pomeriggio alcune migliaia di ultras della Dinamo erano partite in corteo dall'Arco della Pace per raggiungere lo stadio mandando in tilt il traffico. Complessivamente i supporter croati giunti a Milano sono oltre quattromila.