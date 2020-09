'Superprofessionista', dal 2008 i professionisti hanno perso il 20%

Roma, 18 set. (askanews) - Secondo un recente studio dell'Osservatorio del Consiglio e della Fondazione Nazionale dei Commercialisti, dalla crisi economica del 2008 ad oggi i professionisti hanno avuto un calo di produttività di oltre il 20%, a fronte di una flessione media nazionale del 3,8%. Per chi si trova in un momento professionale difficile e sta cercando un modo per rilanciare la propria figura professionale, esce oggi il libro di Roberto Bruno "Super professionista. Come accelerare la tua leadership professionale in 5 semplici mosse con il metodo U.N.I.C.O." (Bruno Editore). Al suo interno, l'autore fornisce tutta una serie di consigli pratici finalizzati a creare le condizioni per accrescere la propria leadership nel mondo del lavoro."Il libro rappresenta una guida pratica per tutti quei professionisti che vogliono avere una marcia in più. Offre inoltre un metodo, da me sperimentato in prima persona, per avere chiaro il percorso da seguire per accrescere la propria leadership professionale" afferma Roberto Bruno, autore del libro. "Si parte dalla riscoperta della propria mission professionale, fino ad arrivare allo sviluppo di quelle abilità pratico-operative che rendono il tutto concreto e traducibile nell'esperienza pratica".Secondo Bruno, l'errore più frequente che un professionista è portato a fare consiste nel perdersi nei ragionamenti e nel perfezionismo di chi vuole che sia sempre tutto perfetto. Per questo l'unica strada per il successo sta nella condivisione di contenuti di valore rivolti ad un target specifico: informazioni autentiche che mettano in luce i punti di forza del professionista stesso. Come fare per rendere autentici questi contenuti? Sperimentando in prima persona l'efficacia di tali informazioni. Dopotutto le persone si fidano solo di chi è autorevole e di chi ha cercato e trovato soluzioni ai loro stessi problemi."Oggi come oggi un professionista deve avere tante abilità diverse per emergere, differenziarsi e farsi scegliere in un mercato del lavoro in continuo mutamento. Una su tutte, la leadership" incalza Giacomo Bruno, editore del libro "Per questo è fondamentale incentivare l'idea della formazione continua sulle cosiddette soft skills, di gran lunga più importanti di ogni capacità tecnica. Concetto questo che viene espresso chiaramente dall'autore nel proprio libro"."Seguo Giacomo Bruno da tempo. La scelta di scrivere un libro con lui è dettata senza dubbio dal fatto che si rivolge ad un target di utenti con caratteristiche ben precise. Stiamo parlando di persone che, attraverso i suoi libri, apprendono nuove strategie e spunti di riflessione sempre nuovi" conclude l'autore. "E' leader nel campo degli ebook formativi e offre davvero una consulenza mirata a chi abbia voglia di scrivere un libro di crescita personale che porti reale valore all'utente finale".Il libro è disponibile su Amazon.Roberto Bruno, napoletano classe '77, formatore, consulente e coach. Sin da piccolo appassionato di crescita personale, si laurea in Sociologia e si specializza in Marketing Management. Da sempre appassionato di Leadership, Business Performance e di tutti gli approcci volti all'eccellenza professionale si è formato con i migliori coach e trainer nazionali e internazionali. Si è dedicato inizialmente allo studio della PNL, conseguendo la certificazione internazionale di Licensed NLP Coach™, e successivamente strutturando un percorso formativo volto allo sviluppo professionale, aziendale e delle soft Skills 4.0. Esperto di vendita prima, formatore, coach e imprenditore dopo, ha maturato esperienze professionali molto diverse tra loro e queste, unite alla sua grande passione per lo sport e il fitness, gli hanno permesso di creare un approccio teorico-pratico basato sull'agire, nonché di sviluppare una visione a 360 gradi sul mondo del lavoro e della leadership professionale.