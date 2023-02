SuperEnalotto, '6' record da oltre 371 milioni. Quanti sono i milionari e quanto incasseranno a testa

Trecentosettantuno milioni di euro. Dopo 635 giorni il Superenalotto raggiunge l'ennesimo record della sua storia assegnando il montepremi più alto di sempre e, attualmente, anche di tutte le lotterie mondiali. L'estrazione del giovedì, infatti, ha regalato 371.133.424,51 euro a 90 fortunati giocatori che hanno scommesso 5 euro ciascuno su un sistema attraverso la bacheca Sisal. La maggior parte delle quote sono state vendute a Milano e provincia. Ad ogni giocatore andranno circa 4 milioni di euro. La supervincita inoltre fa segnare anche un altro primato, quello della distanza temporale tra un 6 e l'altro. Il precedente record, infatti, era di 'appena' - si fa per dire - di 15 mesi e 11 giorni.

La combinazione vincente al concorso SuperEnalotto è stata: 1, 38, 47, 52, 56, 66 con Jolly 72 e SuperStar 23. Il sei si è aggiudicato 371.133.424,51 euro, mentre 12 punti '5' si sono aggiudicati una quota unitaria di 25.601,14 euro. Il jackpot stimato per il prossimo concorso a disposizione dei punti 6 è pari a 54.700.000 euro.

Si interrompe dopo quasi due anni, dunque, l'assenza della sestina vincente, che mancava in bacheca dal 22 maggio del 2021 quando a festeggiare fu il borgo marchigiano di Montappone, in provincia di Fermo, dove vennero vinti 156 milioni di euro. 'Briciole', per così dire, rispetto all'attuale primato, che toglie lo scettro di jackpot più alto di sempre ai 209 milioni vinti nel 2019 a Lodi. Sul gradino più basso del podio ci sono invece i 177 milioni vinti ancora una volta con un sistema.

E' stata la Campania la regione regina del '6' dei record - segnala l'agenzia Agimeg - centrato questa sera. Ben 14 infatti le vincite milionarie frutto di altrettante quote acquistate in Campania. Il record nazionale appartiene al Bar Paradiso di Stelle, di Atripalda, in provincia di Avellino, dove sono state vendute 6 quote milionarie ognuna da oltre 4 milioni di euro. Ecco come si sono distribuite - sottolinea Agimeg - le vincite, ognuna del valore di 4.123.704,71 euro, nelle regioni italiane: Campania (14), Friuli Venezia Giulia (9), Sicilia (9), Calabria (9), Marche (7), Lazio (7), Lombardia (7), Puglia (7), Liguria (4), Piemonte (4), Emilia Romagna (4), Toscana (3), Veneto (2), Abruzzo (2), Trentino Alto Adige (1), Umbria (1). Senza vincite Valle d'Aosta, Molise, Basilicata e la Sardegna.

Come incassare la vincita

- La vincita è soggetta a una ritenuta del 20%, che in questo caso è ben oltre i 70 milioni di euro, portando il premio comunque intorno ai 290 milioni di euro.

- L'originale della ricevuta di gioco, ovvero l'attestazione cartacea della giocata, costituisce il solo e unico titolo di legittimazione per la riscossione della vincita. La stessa deve essere presentata integra e leggibile in ogni sua parte.

- I documenti da esibire per l'incasso all'Ufficio Premi Sisal sono la carta d’Identità, il codice fiscale e la ricevuta della giocata vincente, fisica (se hai giocato nel Punto vendita) o online (se hai giocato sa sito o da App).

- Chi vince può presentarsi da solo per l’incasso all’Ufficio Premi Sisal, senza accompagnatori, amici, notai o rappresentanti della banca dove farà accreditare il bonifico.

- Essenziale il codice Iban per l'accredito della somma. In nessun caso e in nessun momento l’Ufficio Premi Sisal consegnerà denaro in contanti.

- Le sedi dove presentarsi per la riscossione sono a Milano in Via A. Tocqueville, 13 o a Roma in Via Sacco e Vanzetti, 89. L'orario di apertura è dalle ore 9.00 alle ore 13.00 dal lunedì al venerdì.

- La riscossione della vincita deve avvenire entro il 90esimo giorno successivo alla pubblicazione del Bollettino Ufficiale.

- Il vincitore, ovviamente, è tutelato dal rispetto sulla privacy e in nessun caso, a meno di sua specifica volontà, Sisal potrà comunicare la sua identità a terze parti

Cosa fare con una cifra così. L'ideale è suddividere la vincita in 3 parti: una parte deve essere intoccabile e fornire un reddito per il futuro; una parte deve essere investita in qualcosa che dia altro denaro; una parte, il 20/25% (e parliamo quindi di 50 milioni di euro, non noccioline), può essere spesa per togliersi tutti gli sfizi. La vincita è soggetta a una ritenuta del 20%, che in questo caso è ben oltre i 70 milioni di euro, portando il premio comunque intorno ai 290 milioni di euro