Il 6 dei record al Superenalotto è stato centrato dopo oltre un anno. Vinti 209.160.441 euro a Lodi, al bar Marino di via Cavour 46. La combinazione vincente è stata realizzata tramite Quick Pick, il sistema che crea casualmente una schedina di gioco dal terminale senza che sia il giocatore a compilarla fisicamente. Nell'estrazione odierna sono stati realizzati anche cinque 5 da 63.109,30 euro. Tre di questi con un sistema, uno a Sellia Marina - in provincia di Catanzaro - e l'ultimo a Monterotondo, alle porte di Roma.

La sestina vincente

La sestina vincente è 7, 32, 41, 59, 75, 76. Numero jolly 21. Superstar 11. Il jackpot da 209 milioni è il più alto nella storia del Superenalotto e il più alto di tutte le lotterie mondiali. L'ultimo 6 risale ad oltre un anno fa, quando - il 23 giugno 2018 - vennero vinti 51,3 milioni di euro attraverso un sistema giocato da 45 giocatori. Il record del jackpot più alto di sempre era di 177,7 milioni di euro, quando la sestina vincente venne centrata il 30 ottobre 2010 con un sistema Bacheca suddiviso in 70 cedole. Tra un primato e l'altro sono passati 3.167 giorni, durante i quali il 6 è stato centrato 28 volte.

Ecco come ritirare il premio

Il vincitore per poter godere di tutti quei soldi si dovrà presentare con la ricevuta integra entro 90 giorni dal giorno successivo alla pubblicazione del bollettino ufficiale, a uno degli Uffici Premi di Sisal S.p.A (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13) in Via A. Tocqueville 13 a Milano o in Viale Sacco e Vanzetti 89 a Roma.