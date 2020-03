Superate le 4mila vittime in Italia per coronavirus. Sono 4.032 i morti, con un incremento rispetto a mercoledì di 627. E' il maggior incremento dall'inizio dell'emergenza. Il dato è stato reso noto dalla Protezione Civile. Ieri l'aumento era stato di 427. Complessivamente sono 37.860 i malati di coronavirus in Italia, con un incremento rispetto a mercoledì di 4.670. Il numero complessivo dei contagiati - comprese le vittime e i guariti - ha raggiunto i 47.021. Il dato è stato fornito dal commissario per l'emergenza Angelo Borrelli in conferenza stampa alla Protezione Civile. Sono 2.655 i malati ricoverati in terapia intensiva, 157 in più rispetto a ieri. Di questi 1.050 sono in Lombardia. Il dato è stato fornito in conferenza stampa alla protezione civile. Dei 37.860 malati complessivi, 16.020 sono poi ricoverati con sintomi e 19.185 sono quelli in isolamento domiciliare.

I dati delle Regioni

Dai dati della Protezione Civile emerge che sono 15.420 i malati in Lombardia (1.482 in più di ieri), 5.089 in Emilia Romagna (+583), 3.677 in Veneto (+508), 3.244 in Piemonte (+490), 1.844 nelle Marche (+222), 1.713 in Toscana (+291), 1.001 In Liguria (+118), 912 nel Lazio (+171), 702 in Campania (+97), 555 in Friuli Venezia Giulia (+33), 600 in Trentino (+109), 530 in provincia di Bolzano (+109), 551 in Puglia (+102), 379 in Sicilia (+58), 422 in Abruzzo (+56), 384 in Umbria (+56), 39 in Molise (+1), 288 in Sardegna (+84), 257 in Valle d'Aosta (+48), 201 in Calabria (+37), 52 in Basilicata (+15). Quanto alle vittime, se ne registrano: 2.549 in Lombardia (+381), 640 in Emilia Romagna, (+109), 131 in Veneto (+16), 209 in Piemonte (+34), 137 nelle Marche (+22), 47 in Toscana (+9), 119 in Liguria (+28), 17 in Campania (+0), 43 Lazio (+5), 38 in Friuli Venezia Giulia (+2), 26 in Puglia (+1), 17 in provincia di Bolzano (+3), 4 in Sicilia (+0), 17 in Abruzzo (+6), 7 in Umbria (+5), 7 in Valle d'Aosta (+1), 13 in Trentino (+1), 4 in Calabria (+1), 2 in Sardegna (+0), 5 in Molise (+3). I tamponi complessivi sono 206.886, dei quali oltre 128mila in Lombardia, Emilia Romagna e Veneto.

I dati della Protezione civile aggiornati al 20 marzo

Fontana: "I numeri non stanno andando bene"

“I numeri stanno ancora, e purtroppo in maniera importante, aumentando”. Lo conferma il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, durante un videocollegamento per fare il punto sull’emergenza Coronavirus, riferendosi ai nuovi contagi e ai decessi. “I numeri non stanno andando bene” ha ribadito Fontana cominciando il suo intervento con un momento di “ricordo” delle vittime e di “vicinanza” ai loro parenti.

Governatore chiede ulteriori restrizioni

Fontana, ha poi detto che nelle prossime ore sarà inviato al Governo un documento, condiviso con i sindaci lombardi, con le richieste di ulteriori restrizioni per contrastare il Coronavirus. “In questo documento da parte mia, poi sentirò gli eventuali contributi da parte dei sindaci” si chiederanno “limitazioni dell’attività fisica, di tutte le attività negli uffici e negli studi professionali, la chiusura dei cantieri, limitazioni ulteriori nelle attività commerciali, limitazioni di quelle filiere delle attività produttive che possano ritenersi estranee da filiere essenziali” ha detto Fontana. “Nel pomeriggio concorderemo il documento con gli altri sindaci, se le richieste saranno disattese a nostra volta emaneremo dei provvedimenti congiunti Regione-sindaci per limitare comunque queste attività” ha concluso.

Contagio corre ancora a Bergamo e Brescia

Il contagio corre ancora nelle province di Bergamo e Brescia, le più colpite dall'epidemia. Nel bergamasco sono 5554 le persone contagiate, 509 più di ieri, nel bresciano 4648, 401 in più rispetto a ieri. Lo ha detto l'assessore Giulio Gallera in diretta fb. In provincia di Cremona i contagiati sono 2392, in crescita di 106, nel lodigiano 1597, 69 più di ieri, in provincia di Monza Brianza 816, 321 più di ieri. Nel Mantovano i covid positivi sono 723 (+87), nel pavese 11

In arrivo nuova stretta

Dovrebbe arrivare in giornata una nuova stretta alle misure per il contrasto del Coronavirus. La decisione del premier Giuseppe Conte è attesa ad ore: le norme preciserebbero l'ultimo Dpcm dunque, secondo fonti di governo, potrebbero essere inserite non in un nuovo Decreto del presidente ma in un provvedimento correttivo più snello. Tra le misure al vaglio ci sarebbe lo stop all'attività fisica all'aperto, lo stop ai supermercati nei centri commerciali nel weekend, lo stop agli spostamenti nelle seconde case. Palazzo Chigi precisa però che "i supermercati, gli ipermercati e i negozi di generi alimentari resteranno aperti durante il fine settimana".

Borrelli: "Picco forse tra 2 settimane"

Le previsioni sul picco del coronavirus "le fanno gli esperti, sicuramente è giusto farle ma poi bisogna vedere se vengono confermate dai fatti. Forse il picco non arriverà la prossima settimana ma quella dopo. Tutti dicono che stiamo andando verso il picco e ci auguriamo che sia quanto prima". Così il commissario per la gestione dell'emergenza coronavirus Angelo Borrelli.