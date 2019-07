Dolce e Gabbana regalano una collana alle suore di clausura, ma il dono sparisce dopo qualche ora. Requisito dalla Curia

Gli stilisti Dolce & Gabbana hanno donato una collana alla Madonna del Castello di Palma di Montechiaro, un piccolo paese siciliano in provincia. Un ex voto privato, o almeno sarebbe dovuto rimanere tale se non fosse che il prezioso gioiello è sparito dal convento di clausura poche ore essere stato consegnato. Per questo motivo la notizia è diventata di dominio pubblico.

Requisita per “motivi di sicurezza”

A denunciare il fatto sono state le stesse sorelle, che si sono viste portare via il regalo ricevuto dai noti stilisti nel cuore della notte, tra il 5 e il 6 luglio, da un delegato del vescovo di Agrigento. Alla base della strana richiesta della Curia ci sarebbero dei “motivi di sicurezza” non specificati. Questo fatto non è andato giù alle monache che hanno deciso di rompere il silenzio nel quale sono solite vivere per rendere pubblico quanto accaduto, lamentandosi del ritiro a loro dire immotivato del gioiello.

Il regalo degli stilisti

Domenico Dolce e Stefano Gabbana avevano donato una delle loro preziose creazioni alla Madonna di Palma di Montechiaro al termine di un’esclusiva mostra della loro collezione di Alta Gioielleria organizzata, dal 4 al 7 luglio, proprio nel comune barocco dell’agrigentino. Ora che è stato requisito non solo le monache di clausura che custodivano la collana nell’antico convento ma il paese intero attende una spiegazione da parte del vescovo e, soprattutto, il desiderio comune è che il monile torni al suo posto

L’indignazione del consigliere

A intervenire in nome dei suoi concittadini è stato il consigliere comunale di Palma di Montechiaro, Salvatore Malluzzo, che in una nota ha espresso una forte indignazione rispetto a quanto successo: “La collana, che è stata donata dagli stilisti siciliani deve rimanere nella nostra Città e non in altri luoghi, senza se e senza ma. Non c’è giustificazione che tenga!”. “Il nostro paese vive di tradizioni, di usi, di un forte devozionismo e di un’intensa fede”. L’atto di requisizione – da parte della curia arcivescovile di Agrigento – rappresenta una vera azione di forza, per non dire di offesa, nei confronti della nostra comunità. Motivo per cui lancio un appello forte a Mons. Francesco Montenegro: ridia il possesso della collana alla nostra comunità, a Palma di Montechiaro”,. Il consigliere comunale continua ricordando come il patrimonio ricchissimo custodito proprio dalla Madonna del Castello non sia mai stato oggetto di furti.

La spiegazione della Curia

L'arciprete di Palma di Montechiaro, don Gaetano Montana, al termine della celebrazione Eucaristica di ringraziamento alla Madonna del Castello, nella piazza antistante al monastero delle Suore di clausura di Palma di Montechiaro, ha provato, usando parole forti, a fare chiarezza: "Ci sono stati commenti inappropriati, fuori luogo, fuori tempo, soprattutto fuori testa. Denigrare il vescovo che continuamente è presente a Palma e l'ha sostenuta in tutto mi pare che sia non avere il senso di gratitudine. Il dono della collana è un fatto privato, due persone, qualunque siano i loro nomi, sono venuti a portare un ex voto alla Madonna - ha spiegato don Gaetano Montana - . Per liberare chi è nell'ignoranza, vi ricordo che la gestione del monastero è esclusiva opera del vescovo per nomina pontificia. Il vescovo è l'unico legale rappresentante del monastero ed è il priore del monastero. Della gestione è il vescovo che deve rendere conto, direttamente al Vaticano. La custodia di tutti i beni del monastero è compito esclusivo del vescovo che decide come e dove custodire i beni del monastero".

"Le parole usate: 'requisire' sono sbagliate. Requisire significa appropriarsi di qualcosa - ha spiegato l'arciprete che ha mostrato l'atto di donazione indirizzato alla Diocesi - . La custodia è dell'Arcidiocesi, non del monastero che ne ha la proprietà. Quanto è stato preso, per essere custodito, è stato preso rispettando l'atto di donazione. Nonostante l'atto di donazione, da questa sera (ieri ndr.), la collana non sarà portata in nessun posto ecclesiastico, non sarà custodita ad Agrigento, non potrà essere custodita al monastero. Nessun ente ecclesiastico, nemmeno le nostre parrocchie se ne fanno carico - ha sottolineato don Gaetano Montana - . Da questa sera (ieri ndr.), trovate chi la custodisce. Perché non è possibile un attacco così vergognoso".

Le scuse del sindaco

Accanto a don Gaetano, anche il sindaco di Palma di Montechiaro Stefano Castellino. "Troveremo una soluzione per la custodia dell'ex voto - ha detto il primo cittadino - . Ti prego, don Gaetano, di porgere le scuse della città a sua eminenza il cardinale Montenegro".