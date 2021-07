Sul filo dell'acqua, Valentino sfila a Venezia

(ANSA) - VENEZIA, 16 LUG - Valentino sceglie Venezia, e il fantastico Arsenale, per presentare su una passerella a filo sulla Laguna la sua idea di Haute Couture autunno/inverno 2021-22. Una scelta del direttore creativo, Pierpaolo Piccioli, che prima della sfilata ha spiegato: "Venezia era parte della visione che avevo avuto sin dal principio. Era l'unico posto al mondo nel quale presentare una collezione del genere, un contesto nel quale non aggiungere o non togliere nulla". Location da togliere il fiato quella dell'evento: le Gaggiandre, due imponenti tettoie acquatiche del '500, nella Darsena Novissima, dove gli abiti sono sfilati davanti all'istallazione "Idee di pietra-Olmo", di Chus Martinez,,per la Biennale Architettura 2021. Di grande effetto, mentre le modelle percorrevano la passerella, i riflessi di colore che vestiti e paillettes riverberavano correndo sull'acqua. Venezia è palcoscenico nel quale la maison sbarca per la prima volta. E lo fa, grazie a Piccioli, con un progetto chesi ispira all'arte, "Valentino Des Atelier", il nome della collezione, è infatti un incontro di mondi, la moda, e l'arte, che hanno nella creatività il punto d'incontro, e che il couturier ha riunito in una inedita 'factory', collaborando con 17 artisti di tutto il mondo, in gran parte pittori. Ha spiegato, Piccioli, di essersi messo alla prova, insieme al curatore Gianluigi Ricuperati, nell'orchestrare una sinfonia di anime, menti e input creativi diversi. Così rasi, chiffon, tele da sartoria, laminati e taffetà, sono stati impiegati per creare abiti da sogno ispirati dalle opere di Andrea Respino, Sofia Silva, Wu Rui, Francis Offman, e tanti altri. Per Valentino des Ateliers sono stati realizzati 22 vestiti 'nati' dal dialogo del creatore con gli artisti, 82 per l'intera collezione. Una alta moda che ricapitola i codici della Couture Valentino, dai cappelli fluttuanti ai ballgown grandiosi, caricandoli di vibranti segni cromatici, fluidificandoli nella noncurante casualità di drappeggi e movimenti. La silhouette è lunga e stratificata, oppure corta e scultorea. (ANSA).