Si è cosparsa di benzina e poi si è data fuoco. Una donna di 39 anni è morta all'ospedale di Pisa a causa delle ustioni sul suo corpo. All'origine del tragico gesto ci sarebbe una delusione d'amore. Secondo quanto riporta La Nazione, La donna è arrivata con la propria auto nel parcheggio del campo sportivo di Montelupo Fiorentino (Firenze), è scesa e ha usato la bottiglia di benzina che aveva portato con sé per darsi fuoco.

Inutili i soccorsi

La donna è stata trasportata dal 118 in elicottero al Centro grandi ustionati dell'ospedale di Cisanello a Pisa. Le sue condizioni erano critiche dato che presentava un 90% di ustioni sul corpo. La donna aveva figli ed era separata dal marito. Nell'ambito degli accertamenti intanto la magistratura ha disposto la restituzione della salma alla famiglia quindi non è stato ritenuto necessario procedere per un'autopsia.