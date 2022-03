Sudan: Zaia, domani libero Marco Zennaro

(ANSA) - VENEZIA, 07 MAR - "Sta per finire un incubo durato troppo. La notizia che ci ha dato papà Cristiano che suo figlio Marco Zennaro tornerà libero in Italia mercoledì prossimo è di quelle che tutti aspettavamo". Lo afferma il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia. Zennaro, un imprenditore veneziano, è da quasi un anno in stato di detenzione in Sudan. "Zennaro ha vissuto una vicenda ai limiti dell'inverosimile - aggiunge Zaia - con un lungo periodo di detenzione durissima. Tutti ricordiamo i suoi appelli accorati e in tanti ci siamo dati da fare perché tornasse a casa. Ora il momento è arrivato". (ANSA).