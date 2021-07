Al Sud fiammata africana, con afa micidiale e punte di 40°c. Break temporalesco in arrivo al Nord

Mentre le regioni centro-meridionali si preparano a vivere un'ulteriore intensificazione del caldo africano con temperature fino a 40°C, al Nord le regioni saranno a rischio di forti rovesci e visti i contrasti termici anche alla grandine.

Al Sud punte di 40 gradi

Giovedì resiste caldo intenso lungo l'Adriatico centrale e su tutto il Sud con punte anche superiori ai 40°C sul Tavoliere e fino a 39°C o persino 40°C sulle interne della Calabria e della Sicilia. Venerdì le correnti settentrionali al seguito del fronte di giovedì riportano in media anche Sardegna e tutto il Centro. Resiste un sopra media in Campania, mentre il gran caldo non molla la presa su Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia dove sono attese ancora punte massime di 40°C. Caldo anche di sera e di notte con afa localmente opprimente nelle grandi città del Sud. Per i prossimi giorni i modelli matematici prospettano una nuova ondata di caldo africano sull'Italia, con un primo assaggio domenica quando le temperature aumenteranno soprattutto al Centro Nord, poi nei giorni della nuova settimana anche al Sud. Dovremo confermare questa tendenza, seguite gli aggiornamenti.

Temporali e grandine al Nord

Temporali forti saranno possibili sin dal pomeriggio su tutto il Piemonte e localmente anche in Liguria, su tutta la Lombardia, in particolare dal pomeriggio su Alpi, Prealpi, medio alta pianura, pedemontane e dalla sera anche sul Mantovano. Temporali anche su tutto il Triveneto, violenti su Bellunese, Veronese, Vicentino, Trevigiano ma a tratti anche su Padovano, Rodigino e Veneziano. Forti anche sulle province di Trento e Bolzano. A fine giornata rovesci e locali temporali anche sul Friuli, forti su Alpi e Prealpi ma localmente anche sulle pedemontane. Rovesci e locali temporali infine anche sull'Emilia Romagna ma qui il rischio di fenomenologie violente sarà decisamente più basso.

La grandine sarà possibile ovunque specie sui settori pedemontani centro orientali. Attenzione ai colpi di vento, non escluse formazioni vorticose durante i temporali più intensi. maltempo in transito al Nord lambirà anche le regioni centrali portando nuvolosità irregolare e piovaschi a carattere sparso, soprattutto lungo l'Appennino e sul medio Adriatico ma localmente anche sull'area tirrenica e in Sardegna seppur in forma più isolata.