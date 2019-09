Su Ocean Viking 218 migranti, 'Malta e Italia diano porto sicuro'

Roma, 20 set. (askanews) - A bordo della Ocean Viking di Medici Senza Frontiere ed SOS Mediterranee ci sono 218 persone. Tra loro donne e bambini: il più piccolo ha cinque giorni di vita. E chiedono un porto sicuro.I 218 migranti sono stati salvati in quattro diverse operazioni al largo della Libia. L'ultima ieri sera: "Abbiamo soccorso 36 persone da una barca di legno in pericolo in acque internazionali. L'operazione è stata coordinata dalle autorità marittime maltesi", spiega Msf sul suo profilo Twitter.Intanto "le autorità marittime libiche non hanno fornito alcuna alternativa a Khoms per lo sbarco delle persone vulnerabili soccorse dalla Ocean Viking", e "abbiamo fatto richiesta di un porto sicuro a Malta e Italia".