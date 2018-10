Su Genovesato ancora allerta arancione

(ANSA) - GENOVA, 30 OTT - Arpal ha emesso il nuovo bollettino meteo che prevede allerta arancione sul genovesato e sulle valli Stura e entroterra savonese fino alla Val Bormida e Scrivia, Aveto e Trebbia dalla mezzanotte di oggi fino alle 23,59 di domani, giallo su Ponente e Levante Ligure nello stesso periodo. Infatti tra la serata di oggi e il pomeriggio di domani è atteso un nuovo aumento dell'instabilità con rovesci e temporali sparsi che potranno essere insistenti in corrispondenza di possibili linee di convergenza dei venti. Una seconda fase, legata al fronte vero e proprio, è attesa nella serata di domani sulla Liguria e permarrà anche nel corso di giovedì. Particolare attenzione, ovviamente, per vento e mare. Il vento, in queste ore in attenuazione da Libeccio, domani rinforzerà assumendo una componente più settentrionale a Ponente e ancora da Sud-Est a Levante, anche con raffiche.