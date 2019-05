(ANSA) - ROMA, 22 MAG - Uno stupro di gruppo in strada a Roma dopo la discoteca. Vittiam una studentessa etiope di 21 anni aggredita da tre persone. La Procura di Roma indaga per violenza sessuale. Il procedimento è coordinato dal procuratore aggiunto Maria Monteleone. La violenza sarebbe avvenuta a poca distanza da una discoteca vicino all'Olimpico. Sul luogo è intervenuta anche una ambulanza del 118 che ha trasportato la giovane in ospedale dove i medici del Pronto soccorso avrebbero riscontrato ferite compatibili con una violenza sessuale.