Studentessa uccisa dagli squali, stava facendo snorkeling quando è stata accerchiata da tre predatori

Una studentessa americana di 21 anni, Jordan Lindsey, stava nuotando e facendo snorkeling nelle acque di Rose Island, alle Bahamas, quando è stata attaccata da tre squali, contemporaneamente: per lei, non c'è stato nulla da fare. I suoi genitori erano sulla spiaggia e hanno visto gli squali arrivare. Hanno tentato di avvisare Jordan, che però era lontana e non ha udite lo loro urla.

La corsa in ospedale

E' stata ricoverata in ospedale, ma si è potuto solo dichiararne la morte. Jordan, riferisce oggi Bbc news online, studiava scienze della comunicazione alla Loyola Marymount University di Los Angeles.

Attaccata da tre squali

Jordan ha subìto ferite devastanti: le è stato staccato il braccio destro e aveva morsi sulle gambe, sull’altro braccio e sui glutei. Gli investigatori credono che nell’attacco siano coinvolti tre squali. Il corpo di Lindsey verrà portato all'ospedale Princess Margaret di Nassau per un'autopsia e poi trasportato in California dall'Ambasciata degli Stati Uniti, secondo quanto riferito del commissario Paul Rolle.

Le condoglianze

L'ufficio del turismo delle Bahamas ha espresso "le più profonde condoglianze alla famiglia della vittima dell'attacco degli squali mercoledì nelle acque di Rose Island", da parte del governo e della popolazione dell'arcipelago.