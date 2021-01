Studente di 19 anni beve igienizzante anti-Covid a scuola: ricoverato in gravi condizioni

Un ragazzo di 19 anni è finito in rianimazione dopo aver ingerito del gel disinfettante che ha trovavato all’uscita del bagno della sua scuola. L'episodio si è verificato al liceo classico Cotugno di L'Aquila nel primo giorno di scuola dopo le vacanze di Natale, dal momento che l'Abruzzo è una delle tre regioni italiane (insieme alla Toscana e alla Valle d'Aosta) che hanno dato il via libera al rientro a scuola in presenza al 50% delle superiori.

Ricoverato in rianimazione

Le condizioni del 19enne a cui è stato assegnato un docente di sostegno sono gravi e la prognosi è riservata. Il ragazzo, appena uscito dal bagno, ha ingerito gel disinfettante anti covid. Al momento non si sa se il personale della scuola sia intervenuto in tempo per bloccare il ragazzo nel proseguire l'azione, fatto sta che sul posto sono subito intervenuti gli operatori sanitari del 118 che hanno trasferito il ragazzo all'ospedale cittadino. Solo nelle prossime ore si saprà se il suo corpo reagirà bene alle cure dopo aver ingerito la sostanza altamente.