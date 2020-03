Stretta del governo, nuova ordinanza: chiusi i parchi e aree gioco. Vietati gli spostamenti. Sport solo vicino casa

Alla fine la stretta è arrivata. Non sottoforma di dpcm come volevano alcuni governatori e nemmeno così rigido come sperava il presidente della Regione Lombardia Fontana. Il governo ha scelto lo strumento dell'ordinanza con nuove misure restrittive per contenere il contagio da Coronavirus. Le nuove misure, che si sommano alle esistenti, sono valide dal 21 marzo al 25 marzo, quando scade il dpcm che aveva imposto la stretta a tutti gli spostamenti e la chiusura di bar e negozi.

Le nuove misure restrittive

E' vietato l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici, resta consentito svolgere individualmente attività motoria nei pressi della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona, non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto. Chiusi gli esercizi alimentari nelle stazioni ferroviarie e stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali; restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro; nei giorni festivi e prefestivi, nonché in quegli altri che immediatamente precedono o seguono tali giorni, è vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanze

Esercito nelle strade

Controlli nelle stazioni, nelle strade ancora troppo trafficate, davanti ai supermercati. Possibilità di eseguire posti di blocco, identificare persone e perquisirle, se necessario. L'Esercito è in campo in diverse regioni d'Italia e nelle grandi città per vigilare sul rispetto delle misure anti-coronavirus. Da Milano a Palermo, molti dei 7mila militari dell'operazione 'Strade Sicure' vengono reimpiegati sul territorio, su disposizione dei prefetti, per dare un supporto alle forze del'ordine e scoprire i 'furbetti a spasso' che infrangono le regole contro la diffusione del virus. E non si esclude che a breve, per venire incontro alle richieste sempre più pressanti di Regioni e amministrazioni locali, l'impegno dell'esercito possa prevedere un ampliamento del contingente di Strade Sicure.

Giro di vite a Roma

Nella Capitale sono stati disposti posti di blocco e controlli a tappeto su tutte le auto e da domani scatteranno controlli stringenti nel quadrante sud della capitale, quello delle direttrici verso il mare, per "evitare le tentazioni di gite nel week end", sottolinea la sindaca Virginia Raggi. Roma dunque si attrezza e serra ancora di più le maglie dei controlli di chi circola in auto, a piedi e di chi corre nei parchi, soprattutto alla Caffarella, parco visitato due volte dalla sindaca e anche in questi giorni pieno di cittadini. Si potrà correre sì, ammoniscono i vigili, "ma solo evitando assembramenti e mantenendo la distanza di sicurezza".

Veneto chiude i parchi

Il presidente del Veneto Luca Zaia ha firmato l'ordinanza con cui sono chiusi parchi e giardini pubblici all'aperto. Lo ha annunciato stamani ai giornalisti. La norma vale fino al 3 aprile prossimo. L'uso della bicicletta e lo spostamento a piedi nei centri urbani è soggetto alle limitazioni per le motivazioni ammesse dal Dpcm e con l'autodichiarazione. Per uscite legate a spesa o a bisogni degli animali la persona è obbligata a non superare i 200 metri dall'abitazione, con obbligo di controllo. Chiusi i negozi di generi alimentari nei giorni festivi.

Supermecati chiusi in Sicilia

Domenica tutti i negozi rimarranno chiusi in Sicilia, anche ipermercati e supermercati avranno le saracinesche abbassate. Il governo Musumeci conferma la stretta per fronteggiare i contagi da Covid-19. E va avanti sula linea dell'intransigenza, nonostante Palazzo Chigi abbia precisato che proprio i negozi di generi alimentari saranno aperti nel weekend. Dunque, la Sicilia mantiene la strategia della fermezza, ribadita in una ordinanza firmata ieri dal presidente Nello Musumeci, che vieta anche l'attività motoria all'aperto (a Palermo una persona che faceva jogguing è stata multata) e impone una sola uscita al giorno per fare la spesa. Misure drastiche prese dalla Regione anche se la materia commerciale è di competenza dello Stato, che può decidere le aperture e le chiusura mentre a livello regionale si possono stabilire solo gli orari.

Le altre Regioni

Il presidente della Valle d'Aosta ha vietato l'attività motoria e sportiva sia a piedi che in bicicletta. Nella regione lo spostamento a piedi sarà consentito solo per lavoro, necessità o salute ed è stata disposta anche la chiusura di tutti i cantieri. Un provvedimento simile anche in Friuli Venezia Giulia, che aggiunge anche la chiusura, di domenica, degli esercizi commerciali di qualsiasi natura, escluse le farmacie, le parafarmacie e le edicole.