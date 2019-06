[L’esclusiva] 'La stranezza della firma per il no ai finanziamenti alla Whirlpool”

E nel frattempo il ministero dello Sviluppo economico convoca il tavolo di crisi su Whirlpool, presieduto dal Ministro Luigi Di Maio, per il 21 giugno prossimo alle 10:00. E' una nota del Mise ad annunciare il nuovo round. Al centro la discussione sulla "situazione occupazionale e produttiva dell'azienda a seguito della volontà, espressa da parte della proprietà, di non chiudere e di non disimpegnarsi dal sito produttivo di Napoli". Convocati per il 21 giugno i rappresentanti della Regione Campania, della Regione Lombardia, regione Marche e Regione Toscana. All'incontro siederanno anche i rappresentanti della multinazionale statunitense e i sindacati metalmeccanici Fim Fiom Uilm e Ugl di Cgil, Cisl e Uil assieme ai propri segretari confederali.