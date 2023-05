Stragi '92, legale Messina Denaro, è un processo storico

(ANSA) - CALTANISSETTA, 25 MAG - "Non potreste capire quanto sono emozionata e il motivo nasce dalla consapevolezza che la designazione casuale come difensore d'ufficio mi ha dato l'opportunità di essere in un procedimento che entrerà nella storia perché parla di fatti che hanno segnato la storia del nostro paese. La designazione come difensore d'ufficio casuale fa di me l'espressione massima della tutela del diritto di difesa che lo Stato assicura a tutti".

E' iniziata così l'arringa difensiva dell'avvocato Adriana Vella, difensore d'ufficio di Matteo Messina Denaro, nell'udienza di Appello che si celebra a Caltanissetta e che vede l'ex superlatitante imputato come mandante delle stragi. In primo grado Messina Denaro è stato condannato all'ergastolo. "Oggi - ha detto l'avvocato Adriana Vella - chiederò l'assoluzione dell'imputato. Chiedo che la Corte, che ha la fortuna di essere guidata da un magistrato di eccellenza, sappia giudicare con imparzialità, sappia leggere i motivi di Appello, sgombrandoli dal nome dell'imputato e sappia con la medesima imparzialità ascoltare le mie riflessioni". (ANSA). .