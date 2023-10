Pullman precipita dal cavalcavia a Mestre. Tragico il bilancio: "21 morti, 12 feriti e alcuni dispersi"

Almeno 20 morti e un numero imprecisato di feriti nel drammatico incidente di oggi a Mestre, Venezia: un pullman è precipitato dal cavalcavia Vempa verso le 19.45 e si è incendiato. Mentre sono in corso le operazioni di soccorso, è stata sospesa la linea ferroviaria Mestre-Venezia. "Un'immane tragedia ha colpito questa sera la nostra comunità. Ho disposto da subito il lutto cittadino, in memoria delle numerose vittime che erano nell’autobus caduto. Una scena apocalittica, non ci sono parole", scrive su Facebook il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro.

"Almeno venti morti"

Secondo il primo cittadino, ci sarebbero "almeno 20 morti" ma il numero delle vittime sarebbe destinato a salire. "Abbiamo contato già 20 morti ma sarà un numero destinato a salire", dice Brugnaro in un collegamento con Stasera Italia. "Il pullman andava da Venezia a Marghera, era carico di gente che tornava a casa dal lavoro. E' volato giù, non sappiamo cosa sia successo", aggiunge il primo cittadino.

Sospesa la linea ferroviaria

'Un autobus è caduto dal cavalcavia Vempa, a Mestre. A bordo c'erano numerose persone. Sospesa la linea ferroviaria fra Mestre e Venezia. Ci sarebbero delle vittime e feriti. Sul posto vigili del fuoco, ambulanze e forze dell’ordine. L'incidente è avvenuto in un tratto sopraelevato di via dell'Elettricità, il pullman è precipitato da un’altezza di 15 metri ed è finito sul sedime ferroviario che scorre a fianco della strada. Non si conosce al momento la dinamica dell'incidente'', scrive il governatore del Veneto, Luca Zaia, su Facebook.

Si attende il bilancio ufficiale

"Al momento non abbiamo numeri da dare, li daranno i sanitari nel momento in cui avremo un bilancio. Attendiamo dai soccoritori i numeri ufficiali della tragedia. Sono perennemente in contatto con loro, le prime notizie frammentarie che abbiamo avuto ci hanno preoccupato da subito in maniera importante", aggiunge Zaia all'Adnkronos.

Il sindaco e altri testimoni: "Mai vista una cosa del genere"

"E' appena caduto un autobus da un ponte, è appena caduto un autobus da un ponte, mamma mia, è un disastro guarda che roba". E' la prima reazione di una donna che subito dopo l'incidente ha ripreso con il suo telefonino le immagini di quanto avveniva. Il mezzo brucia con tanto fumo, e si vedono anche i bagliori delle fiamme, è rovesciato di lato con i finestrini dalla parte del guidatore verso l'alto. Nelle primissime immagini affidate ai cellulari dei testimoni, tanto che non sono ancora arrivati i soccorsi ma si sentono le sirene di decine di mezzi che stanno convergendo sul luogo dell'incidete, si vedono alcune persone che sono attorno al pullman ma non si possono avvicinare per le fiamme e per il calore sviluppato dalle lamiere incandescenti.

"Ci sono tanti morti, troppi"

Sulla soprelevata si vede bene il punto dell'impatto con il guardrail e la barriera di metallo a protezione del parapetto divelti: c'è chi urla di fare presto e chi si sbraccia verso i primi soccorritori. In particolare i vigili del fuoco. "Ci sono tanti morti, troppi". Sono proprio queste le prime parole di un vigile del fuoco che si è allontanato per qualche minuto della zona di operazioni di recupero del pullman precipitato a Marghera. I poliziotti della Stradale hanno subito recintato la zona dell'impatto, per allontanare le persone che avevano assistito all'incidente e per fare subito i primi rilievi, decisivi per stabilire la dinamica di quanto accaduto.

"Non ho mai visto una cosa del genere", ha detto il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, tra i primi ad arrivare sul posto per parlare con i soccorritori, un centinaio di persone con decine di mezzi e ambulanze