La strage dell’assemblea di condomino: morta un’altra donna

È morta Fabiana De Angelis, una delle donne ferite da Claudio Campiti nel corso della sparatoria avvenuta domenica a Roma durante un'assemblea di condominio, nella quale sono morte altre tre donne.

De Angelis era ricoverata in condizioni gravissime in ospedale, dove restano ancora gli altri due feriti, Bruna Martelli e Silvio Paganini.

Verifiche fiscali su Campiti

I carabinieri hanno avviato anche verifiche di natura fiscale sulla posizione di Claudio Campiti, l'uomo accusato della strage. Chi indaga vuole accertare anche se stesse percependo il reddito di cittadinanza: da quanto emerge l'uomo era in difficoltà economiche e aveva perso il lavoro da qualche tempo.

Udienza di convalida

E' in programma domani mattina alle 10 nel carcere di Regina Coeli l'udienza di convalida del fermo per Campiti. Si tratta del primo confronto con i magistrati dopo il raid di morte avvenuto a Fidene. Nei confronti dell'indagato il pm Giovanni Musarò contesta, tra gli altri, i reati di quadruplo omicidio volontario aggravato dalla premeditazione e dai futili motivi e il porto abusivo di arma.

Assistenza psicologica ai feriti

"E' stata attivata l'assistenza psicologica per le persone rimaste convolte nella sparatoria di Fidene. Un sostegno per aiutare a superare questo evento traumatico che purtroppo, oltre al tragico bilancio di vite umane, può avere serie conseguenze anche da un punto di vista psicologico. Una apposita equipe dell'emergenza è stata attivata dall'Ares 118 assieme alla Asl Roma 1 e nei prossimi giorni è prevista una prima valutazione su un primo gruppo di venti persone". Così l'assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato, in una nota.