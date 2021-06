Strage Ardea: domani autopsia per killer

(ANSA) - ROMA, 16 GIU - Si svolgerà domani nell'Istituto di medicina legale del Policlinico di Tor Vergata, l'autopsia per il killer di Ardea Andrea Pignani. Su disposizione della Procura di Velletri i medici effettueranno anche gli accertamenti tossicologici. Entro sessanta giorni verranno depositati i risultati della consulenza. In base alle indagini già svolte sui corpi delle tre vittime è emerso che i due bambini sono stati raggiunti da un solo colpo di pistola ciascuno. L'esame autoptico ha confermato che il più grande è stato colpito al petto, il più piccolo, di appena cinque anni, alla gola. Il pensionato di 74 anni è stato ucciso con colpo alla nuca. I familiari delle vittime sono ora in attesa del nulla osta della Procura per potere svolgere i funerali. (ANSA).