Sangue nelle strade italiane: incidenti e morti da Nord a Sud

Tanto sangue versato nelle stade italiane tra sabato e domenica. Tre giovani sono morti in provincia di Venezia, due donne in un incidente stradale nel Veronese e un ciclista è stato investito e ucciso nel Trevigiano. Terribile incidente anche in Sicilia: un sedicenne è morto e tre giovani sono rimasti feriti in maniera grave.

Uno scontro frontale è costato la vita a tre ventenni

In un incidente stradale in località Musetta a Noventa di Piave, in provincia di Venezia, sono due ragazze di 22 e 24 anni e un giovane di 25 anni. Secondo una prima ricostruzione l'incidente è stato causato da un frontale tra una Fiat Punto e una Citroen C3. Nonostante i soccorsi, i tre dopo che sono stati estratti dalle lamiere contorte dei vigili del fuoco, sono stati dichiarati morti dal medico del Suem 118.

Un ciclista investito e ucciso da un'auto

Un ciclista è morto in un incidente stradale avvenuto in località Bessica nel comune di Loria, nel Trevigiano. Secondo una prima ricostruzione della polizia stradale la vittima è stata investita da un'auto. Sul posto anche i Vigili del fuoco e i sanitari del Suem 118 che non hanno potuto che dichiarare la morte del ciclista.

Morte mamma e figlia

Sempre in Veneto altre due vittime. Nell'incidente stradale, accaduto a San Gregorio di Veronella, hanno perso la vita madre e figlia di 52 e 28 anni i cui corpi sono stati estratti dall'auto rovesciata dai vigili del fuoco. Ferito un 22enne, a bordo di una seconda vettura, ricoverato in ospedale.

Un sedicenne morto e tre giovani feriti

Un sedicenne morto e tre giovani feriti in maniera grave è invece il bilancio di un incidente stradale avvenuto nel Catanese. I quattro erano su una Fiat Punto, guidata da un 18enne (l'unico maggiorenne del gruppo), che, per cause in corso di accertamento, si è schiantata contro un muretto della strada provinciale 24, che collega Palagonia e Scordia, in contrada Fico. L'impatto è stato così violento che il 16enne è stato sbalzato fuori dalla vettura che si è quasi accartocciata. A bordo, oltre al 16enne, c'erano anche un 18enne, che probabilmente era alla guida, un 17enne e un 16enne, che sono rimasti feriti in maniera grave, ma non sarebbero in pericolo di vita.