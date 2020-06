Storie migranti Vicofaro in un libro

(ANSA) - PISTOIA, 25 GIU - Ora c'è un libro sull'esperienza della parrocchia di Vicofaro di Pistoia, dove nella canonica don Massimo Biancalani ha realizzato un centro di accoglienza per migranti spesso finito al centro di polemiche e controverso anche per il sovraffollamento e le condizioni di sicurezza che hanno richiamato l'attenzione delle autorità, diocesi di Pistoia compresa. Esce in pubblicazione 'Disobbedisco e accolgo' (ed. San Paolo), libro dello stesso don Massimo Biancalani, con la prefazione di Diego Bianchi 'Zoro', per le edizioni San Paolo. Il prete di Vicofaro racconta l'intensa esperienza di accoglienza sua e dei tanti volontari che lo seguono, a partire dalla chiesa trasformata in "ospedale da campo" per i migranti, soluzione che ha trovato le critiche dei parrocchiani. Ma don Biancalani rivendica nel volume di aver applicato l'appello di Papa Francesco ad "aprire le porte ai nostri fratelli migranti", e l'ha fatto in modo radicale con la chiesa di Vicofero davvero a porte spalancate.