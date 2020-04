Il rammarico dei vivi e la grande umanità sulla collina dei morti

C’è una frase del vescovo di Bergamo monsignor Francesco Beschi che racconta in poche parole cosa è capitato a questa terra: “Signore, abbi pietà dei vivi e dei morti”.

Perché qui il vero punto non sono i morti, ma i vivi, coloro che sono sopravvissuti e che non hanno avuto il diritto di un abbraccio, di un saluto, di un funerale, di un bacio a coloro con cui hanno condiviso la vita.

Coloro che si chiedono se non sarebbe stato meglio morire.

E’ durissima da dire, ma è così.

In tantissimi, l’abbiamo raccontato, sono morti, marito e moglie, a pochissimi giorni uno dall’altro e sono spesso le istituzioni del paese, i cartolai, i fornai, i droghieri in piccoli Comuni dove queste botteghe sono la vita stessa.

Ecco, ho scritto “sono”, ma avrei dovuto usare i più drammatici dei passati prossimi, degli imperfetti, dei passati remoti: sono stati, erano, furono.

Ha perso il diritto al presente questa città e il fatto che il presidente tedesco citi Bergamo, sincero e commosso, non dà sollievo francamente.

Semplicemente, dà la misura del dramma.

Dormono, dormono, sulla collina.

La nostra “Spoon River” racconta dell’ex divo del circo Savioli, quando i circensi erano celebrità come calciatori, con la donna cannone, l’uomo più forte del mondo, la donna baffuta e il nano.

E poi brandelli d’Italia, dell’Italia più bella.

Mille storie che racconto in una riga, ma ci vorrebbe un libro per ciascuna.

Jessica Barcella aveva 43 anni e faceva volontariato.

La maestra a cui hanno scritto i suoi bimbi, “ci manchi moltissimo”, ha letto quella lettera, ma oggi non c’è più.

La signora che ha raccontato al Tg1 di aver perso in poche ore il papà e il marito si guarda il suo bimbo ed è l’unico motivo per cui restare al mondo, nel mondo.

Annalisa Rusca ha scritto a sua figlia Manuela dal letto: “Sto morendo”. Poi è morta.

Gianni Grasseni, abitava a Luzzana, probabile paese di origine del mio cognome. E’ morto e insieme a lui se ne vanno i maggiori studi sui “Bufo bufo”, i rospi più simpatici in natura.

Antonio Ternullo era salito a Bergamo convinto dall’architetto Zingone che stava creando “la città ideale”, Zingonia, ed era il primo marito di Donatella Dini, futura first lady di Lamberto. A Zingonia oggi c’è il bellissimo centro sportivo dell’Atalanta e una spianata di palazzoni dove si spaccia droga. Ternullo se l’è preso il Covid.

Dormono, dormono tutti sulla collina di Bergamo.

E poi, altri brandelli.

Il dio lavoro, la nemesi drammatica dei bergamaschi.

I sindaci di Alzano e di Nembro, parlando della mancata istituzione della zona rossa hanno raccontato di come fossero stati aggrediti dai loro compaesani solo perché non permettevano l’apertura dei bar dopo le 18 come invece avveniva a pochi chilometri di distanza.

E la solidarietà, come sempre totale e assoluta – perché questo popolo mette insieme lavoro per sé, ma anche lavoro per gli altri, con il “laurà” nel Dna - fatta di piccole e grandi storie.

I medici di famiglia ammalati sono 144 e ci sono decine di Comuni senza medico.

“Abbiamo mandato i nostri medici di base a fare la guerra scalzi” dice con le lacrime agli occhi Giorgio Gori, sindaco che si è preso sulle spalle il dolore del mondo e che deve affrontare gli insulti di leoni da tastiera per alcune sciocchezze che ha detto, quando peraltro non sapevamo a cosa stavamo andando incontro, e che peraltro dicevano anche molti virologi, e per cui ha chiesto scusa, a differenza dei predicatori di odio.

La Bed manager dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII che dal primo giorno fa i salti mortali per non lasciare mai nemmeno un letto libero. Eppure, sta attenta ai particolari, ad esempio mette tutti i familiari a dormire nella stessa stanza, se appena può. Per il valore di un sorriso, di uno sguardo, di una voce.

Nicola Cattaneo, imbianchino e tifoso della Nord, è stato chiuso dieci giorni interi senza mai uscire dal capannone della Fiera di Bergamo, per preparare l’ospedale da campo degli alpini.

Sameh Ashref, fruttivendolo egiziano, ha messo un banco fuori dal suo negozio di Canonica d’Adda con tutta la frutta esposta. Sopra un cartello: “Dieci anni fa mi avete accolto, oggi se avete bisogno prendete pure”.

Rachida, la cuoca marocchina diventata famosa con Masterchef su Sky, dove piangeva sempre. E oggi si è ricordata che sa anche cucire e fa le mascherine per tutti i vicini di casa a Sorisole.

I medici contagiati in corsia che non vedono l’ora di avere il secondo tampone positivo per tornare a tuffarsi in corsia.

La signora a cui è morto il marito, ha un figlio disabile e altri due figli disoccupati e con varie problematiche che, per vari guai, non è riuscita ad entrare nemmeno nell’elenco di coloro che hanno diritto al reddito di cittadinanza. Da un mese non mangiavano, lei e il ragazzo con un grave handicap, nemmeno un boccone di carne. La vicina, pure lei residente in una casa popolare, non una miliardaria, ha aggiunto un cartoccio con qualche fettina di fesa al pacco viveri acquistato con i buoni del governo.

Insomma, le storie sulla collina dei morti sono queste.

Struggenti, bellissime che – nella disperazione della morte – danno la speranza di un futuro. Disperazione e speranza, insieme.

E poi ci sono le storie che si intersecano, che toccano Bergamo anche da Roma.

Ed è la storia con cui concludo, quella di Franco Locatelli, il presidente del Consiglio Superiore di Sanità, quel signore con la voce strana che ha soprattutto un uso dell’italiano di una dolcezza infinita: “grazie per la domanda e l’opportunità di rispondere”, “se non disturbo”, “se mi permettete”.

Parole bellissime, mischiate a una bolla social da cui viene fuori il peggio del peggio.

Ira, cattiveria, egoismo con alcuni degli italiani dei commenti e dei seicento euro strappati coi denti, come cani con l’osso, che sono esattamente speculari ai medici in prima linea.

Parlano sempre e solo di soldi, mai di uomini.

Locatelli parla sempre di persone. Bergamasco, latinista e atalantino. Uno dei suoi migliori amici è Pietro Serina, il giornalista de “L’eco di Bergamo” che sa tutto sulla Dea e che, soprattutto, ti vedi spuntare ovunque, anche sul campo della squadra che l’Atalanta deve affrontare cinque partite dopo: “Così vedo un po’ come giocano”, come fosse un osservatore aggiunto.

Ecco, pensare a Serina e Locatelli insieme che parlano di Atalanta è uno spettacolo.

L’altro amico che gli vuole un bene assoluto, totale, è Pino Profiti, che è l’uomo che ha fatto grande il Bambino Gesù di Roma, che l’ha trasformato in un’eccellenza mondiale e che probabilmente è il maggior conoscitore in Italia della politica sanitaria non nel senso dei dottori lottizzati, ma di come far funzionare alla perfezione un meccanismo.

Poi, la pandemia della ragione l’ha reso famoso per una storia dell’attico di Bertone in Vaticano, ma il tempo (e le sentenze) nel caso di Profiti hanno raccontato sempre la verità.

Insomma, Locatelli al Bambin Gesù ha fatto letteralmente miracoli.

Su tutti, il caso del piccolo Alex. Il piccolo paziente era affetto da linfoistiocitosi emofagocitica, malattia rarissima, che io ho sbagliato a scrivere tre volte e comunque il correttore non riconosce in ogni caso.

Il professor Locatelli ha fatto trasferire Alex dall’ospedale Great Ormond Street di Londra al Bambino Gesù di Roma, poi gli ha fatto un trapianto di midollo, utilizzando le cellule staminali del padre.

Alex, prima di Locatelli era spacciato. Ora Alex sta bene.

E poi il professore bergamasco ha messo a punto una nuova tecnica di terapia, la CAR-T, mai provata prima, che prevede un approccio di immunoterapia basato sull’ingegnerizzazione genetica dei linfociti T, che vengono potenziati per combattere i tumori. Insomma, un grande.

Ma la sua grandezza sta soprattutto nell’umiltà, raccontano i suoi amici.

Ed è bello chiudere, almeno per ora, queste nostre storie della disperazione di Bergamo con il segno di speranza di un dottore che a Bergamo è nato e cresciuto e che ora è in trincea a Roma per salvare Bergamo e il mondo.

Come se ci fosse un cerchio che si può chiudere.

Come se si potesse pensare che gli analfabeti funzionali che ironizzano volgarmente sul linguaggio fuori tempo e fuori dal tempo di Locatelli alla conferenza stampa delle 18 possano trovare un vaccino pure loro.

Questo c’è già, si chiama umanità.

Sulla collina di Bergamo - dove non si urla contro i politici, contro i medici, contro il ritardo dei 600 euro, semplicemente perché non ce lo possiamo permettere, perché dobbiamo occuparci di cose serie - ce n’è parecchia.