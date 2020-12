Variante Covid, stop ai voli con la Gran Bretagna: firmata l'ordinanza. Così anche Olanda e Belgio. L'Oms: più controlli

La nuova variante di Coronavirus scoperta in Gran Bretagna è stata individuata anche in Danimarca e Australia, oltre che in Olanda, ha reso noto l'Oms alla Bbc. Una riunione tra Parigi, Berlino e l'Unione europea è prevista per oggi, annuncia l'Eliseo. Il ministro della Sanità britannico, Matt Hancock, ha riferito, parlando a Sky News, che la nuova variante individuata nel Regno Unito è "fuori controllo". "Abbiamo agito con decisione e molto rapidamente. Purtroppo la nuova variante è fuori controllo. Dobbiamo metterla sotto controllo".

L'Italia sospende i voli con la Gb: firmata l'ordinanza

Di Maio: stop ai voli con GB L'Italia sospende i voli con il Regno Unito in seguito all'allarme per la nuova variante di coronavirus riscontrata nel paese. Lo comunica il ministro degli Esteri Luigi Di Maio."Il Regno Unito ha lanciato l'allarme su una nuova forma di Covid che sarebbe il risultato di una mutazione del virus. Come Governo abbiamo il dovere di proteggere gli italiani, per questa ragione, dopo aver avvisato il Governo inglese, con il Ministero della Salute stiamo per firmare il provvedimento per sospendere i voli con la Gran Bretagna. La nostra priorità è tutelare l'Italia e i nostri connazionali", ha scritto su Facebook il ministro degli Esteri Luigi Di Maio.

Speranza: stop voli fino 6 gennaio

"Ho firmato una nuova ordinanza che blocca i voli in partenza dalla Gran Bretagna e vieta l'ingresso in Italia di chi negli ultimi 14 giorni vi è transitato. Chiunque si trovi già in Italia, in provenienza da quel territorio, è tenuto a sottoporsi a tampone antigenico o molecolare contattando i dipartimenti di prevenzione", ha scritto il ministro della Salute Roberto Speranza in un post su Fb. "La variante del Covid, da poco scoperta a Londra, è preoccupante e dovrà essere approfondita dai nostri scienziati. Nel frattempo scegliamo la strada della massima prudenza".

L'ordinanza di blocco dei voli dalla Gran Bretagna, firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza, produce effetti dalla data di adozione, cioè oggi, fino al 6 gennaio 2021. Le persone che ora si trovano in Italia e che si trovano nei quattordici giorni antecedenti ad oggi in soggiorno o hanno transitato nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicare immediatamente l'avvenuto ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio e a sottoporsi a test tampone molecolare o antigenico.

Intanto è atterrato poco fa all'aeroporto di Fiumicino il volo British BA 560 proveniente da Londra Heathrow, con a bordo circa 110 passeggeri. Potrebbe essere l'ultimo volo in arrivo allo scalo romano dalla Gran Bretagna dopo l'annuncio di sospensione dei voli tra Italia e Il Regno Unito. Tutti questi passeggeri saranno sottoposti a test e gli eventuali positivi saranno portati allo Spallanzani per il monitoraggio e lo studio dell'eventuale variante del Covid. Per i circa 110 passeggeri arrivati poco dopo le 16 con il volo British 560 da Londra sono iniziate le operazioni per eseguire loro il tampone, in ambito aeroportuale.

Quarantena per chi arriva a Napoli

L'Unità di Crisi della Regione Campania ha disposto, con decorrenza immediata, controlli straordinari all'aeroporto di Capodichino a Napoli, "in attesa degli atti governativi relativi al divieto di ingresso in Italia di cittadini provenienti dal Regno Unito". I passeggeri saranno sottoposti a controllo e scatterà in ogni caso la messa in quarantena "per impedire la possibile diffusione di una nuova variante del virus". Le misure si applicano con effetto immediato.

Un caso in Olanda: sospesi i voli con UK

Il governo olandese ha sospeso tutti i voli passeggeri dal Regno Unito fino al 1 gennaio, dopo la scoperta nei Paesi Bassi di un caso di contaminazione con una nuova variante britannica del coronavirus. Il ministero della Salute olandese "raccomanda che qualsiasi introduzione di questa variante del virus sia limitata il più possibile, limitando e controllando il movimento di passeggeri in arrivo dal Regno Unito". Anche il Belgio sospende i voli e i treni e i treni provenienti della Gran Bretagna almeno per 24 ore a partire dalla mezzanotte di stasera. Lo ha annunciato il premier belga Alexander De Croo. La Germania si accoda e potrebbe sospendere i voli dal Regno Unito e dal Sudafrica per i timori di diffusione del virus, riferiscono fonti del governo di Berlino. Nella stessa direzione la Francia, riferisce Bfmtv, aggiungendo che una decisione ufficiale sarà presa in giornata.

L'Oms chiede più controlli

L'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) chiede ai Paesi membri in Europa di rafforzare le misure anti-Covid 19, a causa della nuova variante del virus. Al di fuori della Gran Bretagna, secondo l'Oms sono stati segnalati nove casi del nuovo ceppo in Danimarca, un caso nei Paesi Bassi e un altro in Australia. "In tutta Europa, dove la trasmissione è intensa e diffusa, i Paesi devono aumentare la loro capacità di sequenziamento del virus in attesa di saperne di più sui rischi posti dalla variante", ha detto un portavoce Oms Europa. "In tutta Europa, dove la trasmissione è alta e diffusa, i Paesi devono rafforzare le proprie procedure di controllo e prevenzione", ha affermato l'Oms riguardo alla nuova variante del Covid. A livello globale, l'organismo Onu raccomanda "che tutti i Paesi aumentino le loro capacità di sequenziamento per il virus Sars-Cov-2 quando possibile e condividano i dati a livello internazionale, soprattutto se vengono identificate le stesse mutazioni problematiche".