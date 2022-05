Premiati 18 lavoratori della Sardegna con la Stella al merito del Lavoro. Chi sono: c’è anche un dipendente di Tiscali

In occasione del 1 maggio sono state conferite le onorificenze del Quirinale per ricompensare le lavoratrici ed i lavoratori che nel corso della loro carriera si sono distinti per meriti di perizia e laboriosità. Ecco i 18 nomi. C’è anche Maurizio Corazzini dipendente della nostra azienda