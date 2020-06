Delitto di Garlasco, Alberto Stasi deposita istanza di revisione della sentenza

È stata depositata una richiesta di revisione della sentenza che ha condannato a 16 anni di reclusione Alberto Stasi per la morte di Chiara Poggi. Secondo l’avvocata Laura Panciroli, nominata nel dicembre scorso proprio da Stasi, ci sarebbero tutti gli elementi per “una completa rilettura della complessa vicenda processuale, finalizzata alla sua revisione". Chiara Poggi era stata uccisa a Garlasco (Pavia) il 13 agosto del 2007 e l'autore dell'omicidio fu identificato nell'allora fidanzato. Per la legale è possibile “una completa rilettura” della vicenda, “finalizzata alla sua revisione".

L’opinione della legale

"Senza entrare nel merito dei contenuti dell'istanza, posso dire che abbiamo scelto argomenti nuovi, mai valutati prima, e a nostro avviso decisivi e seri - spiega Panciroli -. Quella sentenza è stata una forzatura, censurabile sotto tanti punti di vista. Nel tempo si sono aperti nuovi scenari, noi ci siamo concentrati su quelli più argomentabili". Si attende ora l'eventuale ammissibilità della richiesta da parte della corte di Appello di Brescia. "Siamo sereni rispetto alla valutazione della corte", ha concluso la legale.

Chiara Poggi (Ansa)

Chi è Stasi?

Chi è Alberto Stasi? Chiunque lo abbia conosciuto ha di lui una immagine abbastanza particolare. Di sicuro è convolto (o è stato coinvolto?) in una brutta storia, che ora, secondo il suo legale, potrebbe essere letta in un modo diverso. Di sicuro, la registrazione della sua telefonata al 118 quando scopre la fidanzata morta, è tra le più cliccate su Internet. Così come sono decine i siti, i blog, che si occupano di lui, riunendosi in fan club ora raccogliendo firme per mandarlo in carcere a vita. Alberto ha diviso tutti, non solo esperti e inquirenti. Ma Alberto Stasi, unico indagato per la morte della fidanzata Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto del 2007, è sempre stato un personaggio enigmatico e silenzioso.

Il biondino di Garlasco

Dal primo momento il biondino con gli occhi azzurri di Garlasco, si è tenuto su una linea di condotta molto riservata. Pochissime interviste, e di solito filtrate dallo staff di avvocati capeggiati dal professore Alberto Giarda. Nessuna comparsa in tv. Alberto ha 24 anni, due meno di Chiara, quando la giovane viene uccisa. Stanno insieme da un paio di anni. Una storia di cui nel giro di qualche mese, con la pubblicazione dei verbali di interrogatori, si viene a conoscere praticamente tutto. Compresi i dettagli più intimi e privati. Stasi studia Economia e Commercio alla Bocconi, è figlio unico, il padre è un imprenditore della zona. Chiara, si è laureata qualche mese prima e ha trovato lavoro in un'azienda milanese. Il loro rapporto è pienamente approvato dai genitori, soprattutto quelli di Chiara: quando la figlia muore, la mamma della giovane, sembra prendere sotto la sua protezione il ragazzo, consolandolo e difendendolo dalla curiosità di tutti.

Laurea in Economia

Alberto non perde quella sua aria distaccata neppure quando, un mese dopo il delitto, viene arrestato per l'omicidio e scarcerato qualche giorno dopo. Ma nei due anni successivi l'immagine di bravo ragazzo, che nel frattempo si laurea e viene fotografato in giro con altre ragazze, si incrina leggermente. I primi mesi dopo l'omicidio qualcuno insinua che dietro una sua vacanza a Londra, pochi giorni prime dell'omicidio, insieme ad un amico, ci sia qualcosa di poco chiaro. Chiara, ha raggiunto Alberto Stasi in Inghilterra, e, chi cerca un movente del delitto, azzarda che avrebbe scoperto qualcosa sul fidanzato. Tutte voci improbabili quanto infondate. Il vero colpo all'immagine di Alberto è la scoperta di immagini hard, filmini a luci rosse, materiale pedopornografico sul suo computer. A questo punto molti dei suoi amici gli girano le spalle, i genitori di Chiara non lo vogliono più vedere.

“Sono innocente”

Alberto continua per la sua strada silenzioso ed enigmatico come sempre. Quando comincia il processo con rito abbreviato non perde un'udienza. Anche se all'entrata e all'uscita del tribunale di Vigevano la gente lo attende per insultarlo. Prende appunti, ascolta diligentemente i consigli dei suoi avvocati. ‘Sono innocente - continua a ripetere - non mi interessa quanto tempo ci vorrà a dimostrarlo, vorrei tutto finisse in fretta, ma posso attendere finché' tutti capiscano che non ho ucciso io Chiara''.

Fa il centralinista

Stasi è ora in carcere, impegnato nella casa di reclusione di Bollate (Milano), modello avanzato di struttura penitenziaria, come centralinista: opera all call center di una nota compagnia telefonica, che ha stipulato una convenzione con la "Bee4 altre menti", impresa sociale fondata nel 2013, che offre opportunità di riscatto a persone che hanno incontrato il carcere. Ora, l’ex studente gioca la sua ultima carta per dimostrare la sua innocenza.